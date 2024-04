Rosalinda Cannavò e Zenga, ecco il sesso del bebè: le reazioni

Poco fa, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno finalmente svelato il sesso del bebè che l’ex vippona porta in grembo. Ieri, 13 aprile, la coppia nata al Grande Fratello Vip ha tenuto una grande festa con i loro familiari e gli affetti più cari. Poco fa, i due hanno deciso di condividere la notizia con i fan pubblicando un commovente video riassuntivo del “gender reveal party“. Nel filmato, si possono vedere Rosalinda e Andrea aprire una misteriosa scatola da cui sono usciti palloncini rosa: è in arrivo una femminuccia!

Gli ex vipponi sono stati felicissimi nello scoprire che avranno una femminuccia, saltando di gioia per poi correre l’uno nelle braccia dell’altro e condividendo un dolcissimo bacio. Davanti a loro, c’erano ad assistere tutti i loro cari, che erano ugualmente contenti e commossi. Inoltre, erano presenti anche alcuni volti noti, come l’ex tronista Clarissa Marchese e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Claudia Dionigi. Una giornata veramente perfetta, così come raccontato da Andrea e Rosalinda. Nella didascalia del post, i futuri genitori hanno poi scritto queste parole:

It’s a… Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi questo momento unico.

Il post è stato immediatamente invaso da commenti di affetto da parte dei fan della coppia “Zengavò” e di diversi amici del mondo dello spettacolo, come Manila Nazzaro, Clizia Incorvaia e gli ex coinquilini del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma.

In un’intervista rilasciata recentemente a Verissimo, Rosalinda aveva anticipato che, nel caso il bebè fosse stato una femminuccia, l’avrebbero chiamata Dafne o Camilla. Dunque, pare che il nome della piccola sia stato già (quasi) scelto. Il parto è previsto per il prossimo 6 settembre e i due futuri genitori non potrebbero essere più felici.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la loro storia

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nel 2021 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo diverse settimane d’incertezza (l’attrice era ancora legata al suo storico ex fidanzato), verso la fine del reality i due decisero di confessare i loro sentimenti, dando così inizio alla loro storia. Una volta finito il programma, la relazione è andata avanti a gonfie vele, tanto che i due sono andati dopo poco a convivere. Infine, nel marzo del 2024, Rosalinda ha annunciato di essere incinta e proprio ieri, il 13 aprile, hanno scoperto con gioia che diventeranno genitori di una femminuccia.