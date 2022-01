Zenga e Rosalinda cacciati da una cena: “Incomprensione all’ingresso”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò – conosciuta anche come Adua Del Vesco – hanno affrontato una disavventura nella serata di ieri. L’opinionista sportivo aveva annunciato ai fan che avrebbero preso parte per la prima volta a una cena con delitto. Si tratta di un evento svolto in teatro, durante il quale i partecipanti devono capire chi è l’assassino dell’omicidio. La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si è ritrovata però a dover rinunciare a questa particolare serata, in quanto è stata bloccata all’ingresso a causa di una incomprensione.

I fan hanno scoperto in queste ore il fatto, attraverso il profilo Instagram dell’ex gieffino. Mentre preparano il pranzo, Andrea e Rosalinda svelano i dettagli del malinteso che è avvenuto all’ingresso di questo teatro. Innanzitutto, lui specifica di non aver più detto nulla sulla cena con delitto, perché per loro non c’è stata. A questo punto, rivela lo spiacevole imprevisto.

“Siamo stati cacciati all’ingresso perchè ho avuto un incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare, pensavo di aver prenotato e invece no”

Mentre racconta l’accaduto, Zenga scrive sul video: “Siamo stati fatti fuori”. A questo punto del racconto, interviene Rosalinda Cannavò, la quale precisa che giustamente l’incomprensione è nata poiché semplicemente Andrea pensava di aver prenotato e invece così non era stato. L’ex gieffino fa notare che, questa volta, Rosalinda si è schierata subito dalla sua parte.

Precisa che gli ha dato ragione, mentre lui credeva che avrebbe ricevuto da lei un “ca….tone” per quanto accaduto. La serata per la coppia è comunque andata avanti serenamente. Anzi, entrambi ammettono che addirittura è andata meglio di ciò che pensavano. “Siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, era pure più buona”, dichiarano Rosalinda e Andrea.

Uno spiacevole malinteso per la coppia nata durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Circa un mese fa, la Cannavò raccontava di un altro episodio, ancora più sgradevole di questo. Si è ritrovata con la macchina danneggiata e Zenga, ovviamente, ha preso prontamente le sue difese.

Ma non ci sono chiaramente solo brutte notizie. Da poco la coppia ha accolto un cagnolino dolcissimo, Chinu. Un carlino nero, arrivato in casa qualche settimana fa, con l’inizio del nuovo anno.

Nei primi video, il cucciolo è apparso timido, poiché ha bisogno di tempo per ambientarsi. Mentre la Cannavò ha parlato di “casino a casa” dopo l’arrivo di Chinu, Zenga ci ha tenuto a far presente che in realtà è un cane molto tranquillo.