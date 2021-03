Zelletta senza filtri: frecciate a Mello, Ruta e Salemi (ma crede nei Prelemi)

Andrea Zelletta dopo il GF Vip ha deciso di non tenersi nulla e di liberarsi di qualche sassolino. Cosa a cui il pubblico era già abituato negli ultimi mesi, perché dopo il prolungamento Andrea ha mostrato un lato di sé diverso e ben più schietto e divertente. Oggi ha parlato per ben due volte: prima in una intervista a SuperGuida Tv e poi su Radio Gossip News Italia, nel programma Turchesando di Turchese Baracchi. In radio la prima domanda è stata su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: lui crede in questa coppia. Ha rivelato che c’è stato anche un pranzo a quattro con Natalia, prima che la Lombardia diventasse zona rossa.

Croccantino, così lo chiamano ormai i fan, ha parlato del suo grande amore con Natalia Paragoni e della passione per la musica. Lui ha intenzione di proseguire la carriera da deejay, sta continuando a studiare e spera di poter tornare in discoteca al più presto. Ha parlato del rapporto con Tommaso Zorzi: lo ha definito un crescendo, stanno coltivando il rapporto nato nella Casa e sono sempre più complici. Andrea è felicissimo di vedere Tommaso all’Isola: “L’ho visto bene, sa stare bene in tutte le situazioni. Però lui è talmente uno showman forte che potrà arrivare a fare il conduttore”. Ma la gavetta gli farà bene, ha aggiunto a Turchese. Sulla coppia Pierpaolo e Giulia invece ha detto:

“Ho sentito Pierpaolo e l’ho visto a Verissimo. Non sono mai andato contro la coppia, né dentro la Casa né fuori. Ho visto molta complicità. Quando due persone sono felici posso soltanto essere felice. Spero che il loro amore possa continuare a gonfie vele. Sono solo che felice se continueranno a stare insieme”

Ma in verità a SuperGuida Tv ha svelato altro su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, parole un po’ più provocatorie rispetto a quelle pronunciate in radio. Soprattutto verso l’influencer. Non pensa che il fatto di essersi conosciuti in un programma tv sia uno svantaggio per Giulia e Pierpaolo: anche lui ha conosciuto Natalia in tv, ha fatto notare. Poi ha detto la sua circa una polemica lanciata da Giulia sul fatto che Zelletta sia riuscito ad arrivare in finale con, secondo lei, pochi consensi. Quindi gli hanno chiesto se secondo lui la Salemi ha rosicato, e lui ha risposto così:

“Sono convinto che abbia rosicato. […] Quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. […] Se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”

Insomma, pare chiaro che tra Andrea e Giulia non ci siano speranze di un rapporto in futuro. Ora come ora almeno, un domani non si sa visto che invece il rapporto con Pierpaolo sta andando avanti, senza battute d’arresto. Turchese Baracchi ha chiesto a Zelletta se secondo lui ci sarebbero oggi i Prelemi nel caso in cui Elisabetta Gregoraci avesse ceduto al corteggiamento di Pierpaolo. “Credo di no”, ha risposto in modo secco e deciso. Tuttavia ha ammesso che ci sono differenze tra il rapporto con Elisabetta e quello con Giulia.

Sempre in radio ha svelato i nomi dei concorrenti con cui continuerò ad avere rapporti: Pierpaolo, Tommaso, Stefania, Zenga, Rosalinda, Oppini, Enock e Sonia. Sente anche Matilde Brandi, si sono scritti su Instagram, ma in tempi migliori magari avrebbero anche fatto reunion. Con chi pensa di non avere rapporti, invece? Franceska Pepe e Dayane Mello. A proposito di Dayane, Zelletta ha ribadito a SuperGuida Tv di non aver creduto alla sua dichiarazione d’amore per Rosalinda: “Penso se ne sia approfittata. Il loro rapporto non è autentico e sincero. Io non ci credo e sono molto scettico”. Ci sono state delle voci che vorrebbero la Mello tronista a Uomini e Donne. Lui ha commentato così: “Farei un grande in bocca al lupo ai corteggiatori. Che coraggio [ride ndr]“.

Ha parlato anche di Maria Teresa Ruta. Lui non ha mai avuto un grande rapporto con lei nella Casa e ha avuto dubbi fino alla fine. Ma soprattutto nelle ultime settimane si era fatto un’idea precisa di chi aveva di fronte:

“Ultimamente avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione. Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L’ho trovata forzata in alcuni comportamenti”

Sul rapporto ormai inesistente tra Maria Teresa e Tommaso pensa che qualcosa si sia rovinato quando la Ruta è stata eliminata. Andrea ha notato che prima diceva una cosa, poi ne dimostrava un’altra con like e commenti contro di lui. “L’ha accusato di essere egocentrico e sicuramente vedendo quei video Tommaso ci sarà rimasto malissimo”, ha aggiunto. Su domanda di Turchese ha confermato ciò che pensa di Maria Teresa: lui ha notato comportamenti a favore di telecamera ed eccessivi. Non si sono mai presi, e lo stesso vale per Guenda Goria.