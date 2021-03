Dopo la mancata vittoria al Grande Fratello Vip la modella brasiliana è in lizza per prendere parte alla corte di Maria De Filippi

Dayane Mello potrebbe tornare in televisione nell’inedito ruolo di tronista di Uomini e Donne. A lanciare l’indiscrezione è stato Maurizio Costanzo, tramite la rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Una lettrice ha suggerito al giornalista l’idea di vedere la modella brasiliana nel programma di Maria De Filippi e Costanzo si è detto del tutto favorevole. L’82enne non ha lesinato complimenti all’ex gieffina, protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Maurizio Costanzo ha ammesso che Dayane Mello ha fatto un bel percorso nella Casa del Grande Fratello Vip e meritava di vincere. La 32enne, però, non è andata oltre il quarto posto, perdendo al televoto contro l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli (arrivato poi secondo, dietro il vincitore Tommaso Zorzi). Considerati i sentimenti per Rosalinda Cannavò e il presunto flirt con un autore del reality show, Costanzo ha dichiarato che Dayane meriterebbe una chance per trovare il grande amore e, perché no, avere anche altri bambini.

“Come tronista a Uomini e Donne saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”, ha spiegato Maurizio Costanzo, sempre attento a quello che propone la televisione italiana. Se il conduttore ha parlato della possibilità di vedere Dayane Mello a Uomini e Donne è probabile che Maria De Filippi stia già affrontando la questione con il suo team di autori. Non resta che attendere e capire se questo sogno diventerà realtà per la Mello, che in passato ha partecipato a Isola dei Famosi e Pechino Express.

La vita di Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Dayane Mello è tornata alla vita di tutti i giorni. Finalmente ha potuto riabbracciare la piccola Sofia, la bambina nata dalla fugace relazione con Stefano Sala. In questi giorni la Mello è impegnata pure a rilasciare alcune interviste alla stampa brasiliana, che ha seguito con interesse il suo percorso nel bunker di Cinecittà.

E Rosalinda Cannavò? Dopo la fine del reality show Dayane e Adua Del Vesco non sono più riuscite a riappacificarsi. Secondo i beninformati pare che tra le due sia calato del tutto il gelo e nessuna sia intenzionata a fare il primo passo.