Zelletta e Natalia: ogni quanto fanno l’amore e il posto più strano

Andrea Zelletta senza freni. Il deejay 26enne è tornato a parlare dell’intimità con la fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta a Uomini e Donne. Di recente la coppia non ha nascosto di essere molto focosa sotto le lenzuola tanto che l’ex corteggiatrice è dovuta addirittura correre in farmacia per comprare dei cerotti particolari. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Zelletta ha ribadito che fare l’amore è fondamentale in una coppia e che conta almeno l’80%.

Andrea Zelletta ha fatto confidenze piccanti, svelando pure qual è il posto più strano dove ha fatto l’amore con Natalia Paragoni, alla quale è legato da circa due anni:

“Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il s***o è un mondo complesso”

Andrea Zelletta ha rimarcato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di non provare alcun fastidio per le dichiarazioni della fidanzata Natalia, che ha raccontato di aver avuto forti dolori muscolari a causa dei troppi rapporti intimi.

“Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di s***o senza essere giudicati”

Al di là dell’aspetto più passionale, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno progetti di vita insieme. Al momento stanno cercando una casa più grande e appena avranno entrambi una stabilità economica adeguata penseranno ad un figlio. Sia Andrea sia Natalia sognano di diventare genitori al più presto.

Prima di conoscere Andrea Zelletta alla corte di Maria De Filippi Natalia Paragoni ha vissuto la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo. Un dolore immenso per l’estetista e web influencer anche se ha ammesso che il ragazzo dell’epoca non era la persona più giusta per mettere su famiglia.

Nel passato di Natalia Paragoni, inoltre, un fidanzato troppo geloso e morboso che la maltrattava. Una relazione che risale a diverso tempo fa, quando la fidanzata di Andrea Zelletta era poco più che adolescente. Oggi la Paragoni è tornata a sorridere grazie all’incontro con Zelletta avvenuto a Uomini e Donne.

Un colpo di fulmine per l’ex tronista visto che quando è approdato nel programma di Canale 5 Natalia corteggiava lo spagnolo Ivan Gonzalez. Zelletta ha fatto di tutto per conquistare la Paragoni e ora sono una coppia solida e affiatata, che ha superato pure la prova del Grande Fratello Vip.