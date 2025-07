Zelig, rivoluzione: fuori Claudio Bisio, chi è il sostituto. L’indiscrezione

Si prospetterebbe una rivoluzione alla conduzione di Zelig, popolare programma Mediaset. L’indiscrezione la lancia Affari Italiani a poche ore dalla presentazione dei palinsesti del Biscione. Secondo quanto appreso dalla testata, nella prossima stagione televisiva la trasmissione comica tornerà in onda su Canale Cinque, ma potrebbe non essere timonata dalla sua storica guida, vale a dire Claudio Bisio. A sostituirlo dovrebbe essere l’attore e showman Paolo Ruffini. Sempre secondo quanto riportato da Affari Italiani, i vertici di Cologno Monzese avevano anche pensato di proporre la conduzione dello show ad Alessandro Cattelan, che è da poco stato silurato dalla Rai. L’eterno golden boy della tv italiana dovrebbe accasarsi a Mediaset nella prossima stagione. Ma non per timonare Zelig. La proposta sarebbe stata rifiutata dall’ex volto di X Factor.

Sempre parlando di Cattelan, dopo che la Rai gli ha dato il benservito, dovrebbe trovare spazio su Italia 1. Dovrebbe essere piazzato nella fascia che da tempo lo vede protagonista, vale a dire la seconda serata, per condurre un late show. Davide Maggio ha anticipato che il conduttore ha nei giorni scorsi testato Password. Di che cosa si tratta? Dello storico programma americano passato da qualche anno nelle mani di Jimmy Fallon che lo ha riadattato per NBC. La trasmissione ha avuto una buona risposta da parte del pubblico. Lo show ha un canovaccio piuttosto semplice. Ci sono due team formati da 1 vip + 1 nip che devono provare a indovinare la medesima parola.

Maggio ha aggiunto che per ora Cattelan non ha ancora firmato per Mediaset, ma che le ‘nozze televisive’ con l’azienda di Cologno Monzese dovrebbero essere una questione di ore. Anche perché l’8 luglio verranno presentati i nuovi palinsesti delle reti del Biscione. A quel punto saranno messe tutte le carte in tavola e la dirigenza si vuole presentare con il colpaccio Cattelan già in tasca. Tra le novità previste, anche lo scorporamento del Grande Fratello. Nella prossima stagione, Canale 5 dovrebbe presentare due edizioni del reality show più spiato d’Italia. Una ‘nip’, in onda da ottobre a dicembre (dovrebbe condurre Simona Ventura), e una ‘Gold’ con i vip, in partenza a gennaio, con al timone Alfonso Signorini.