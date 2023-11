Zelig, Pucci fa a pezzi gli show di Maria e cita Angelina Mango

Andrea Pucci protagonista a Zelig, nella puntata in onda su Canale Cinque il 30 novembre 2023. Il comico lombardo ha snocciolato un monologo andando anche a toccare il tasto televisivo, in particolare commentando con profondo sarcasmo i meccanismi dei programmi più popolari del piccolo schermo del Bel paese. Nelle sue battute sono finiti per essere ‘infilzati’ Ballando con le Stelle, il Grande Fratello Vip, Amici di Maria De Filippi, C’è Posta Per te e pure Uomini e Donne.

“Ballando con le stelle sembra una Rsa, c’è Mughini che va con il treppiedi e canta Macarena”, ha scandito il comico, in riferimento alla partecipazione del giornalista alla penultima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Pucci ha battuto sul tema dell’età media non proprio giovanile dei concorrenti, questione che tra l’altro ha fatto storcere il naso anche quest’anno a diversi telespettatori che si sono chiesti se non sia l’ora di pensare a dei cast meno attempati.

Pucci ha poi mandato al tappeto il GF dei presunti famosi: “Nove mesi di Grande Fratello Vip, che poi di vip che ca**o c’è non si è capito. Senti Signorini che dice “adoro, stasera entra Luciano Zatticchi!”. Ma chi ca**o lo conosce? E Signorini dice: “Lui è il benzinaio di Magalli”. Ah ok”. Lo showman ha calcato la mano, ma come dargli torto?

Pucci e le stoccate velenose ai programmi di Maria De Filippi

Quindi è passato a commentare Amici, lanciando una bordata (anche qui si è riso, ma pure in questo frangente c’è da riflettere) sul fatto che negli ultimi tempi nel talent vengono anche arruolati i figli d’arte: “Amici che non dovrebbe più chiamarsi Amici ma Parenti. C’è la figlia di Mango, il cugino di Gigi D’Alessio (a dir la verità c’è stato proprio il figlio, Luca, in arte LDA)….”

Stoccata anche a C’è posta per te. “Lo guardo perché dico: “Io avevo una famiglia di mer*da”. Poi lo vedo e…”, ha scandito Pucci infine, sempre continuando a parlare dell’universo ‘De Filippiano’, non ha risparmiato nemmeno UeD. “Un pomeriggio guardo Uomini e Donne, mi sono addormentato. Mi sono svegliato e c’erano tutti vecchi. Mi sono detto: “Ma quanto ca**o ho dormito?””. Riferimento più che palese al fatto che negli ultimi anni il Trono Over ha trovato sempre più spazio nel dating show di Canale Cinque.

Pucci divide il pubblico: social spaccati

La performance di Pucci a Zelig, almeno osservando le reazioni sui social di parecchi telespettatori, è stata divisiva. Da un lato chi ha sostenuto che il comico sia un fuoriclasse della risata, dall’altro chi invece lo ritiene di cattivo gusto e senza talento.