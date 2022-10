Mughini sbrocca subito a Ballando con le Stelle e minaccia Mariotto

Tensione alla prima puntata di Ballando con le Stelle 2022. In diretta c’è stato un alterco tra Giampiero Mughini (concorrente) e Guillermo Mariotto (giurato) tanto che la padrona di casa Milly Carlucci è stata costretta a intervenire per cercare di portare in studio la calma. Tutto è iniziato dopo la performance del giornalista e opinionista sportivo che non ha convinto molto alcuni giurati e in particolare lo stilista venezuelano.

Guillermo Mariotto ha rifilato a Giampiero Mughini uno zero, che ha letteralmente indignato l’81enne. “Chiudiamo qua, io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti lo prendo a calci in c**o”, ha affermato il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha dunque chiesto spiegazioni a Mariotto: “Io voglio capire i motivi perché bisogna anche capire”.

Mughini ha però preferito mettere a tacere il giurato: “Sì buono, non dire più una parola. Risparmiami anche il respiro”. Mariotto si è difeso così: “Voglio vedere quella spocchia anche nel ballo, lo zero è un numero meraviglioso”. Sulla faccenda è intervenuta pure Rossella Erra, tribuno del popolo: “È una trappola di Mariotto, fa sempre così. Non cadere nella trappola Giampiero”.

Prima di lasciare lo studio di Ballando con le Stelle Mughini ha affermato:

“Sai c’è gente che aspetta tutta la vita per avere un occasione del genere, un’occasione di insultare senza rischiare di essere presi a calci in c**o”

Se Guillermo Mariotto ha dato uno zero a Giampiero Mughini, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno optato per un quattro. Lo scrittore ha ricevuto poi un tre da Selvaggia Lucarelli e un sei da Ivan Zazzaroni.

Secondo molti telespettatori a Ballando con le Stelle 2022 le scintille sono assicurate con Giampiero Mughini. Il carattere focoso del concorrente è ben noto: solo la scorsa primavera è stato protagonista di una rissa al Maurizio Costanzo Show che ha coinvolto anche Vittorio Sgarbi.

La rissa tra Mughini e Sgarbi

La lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è avvenuta a causa della guerra in Ucraina, che va avanti dallo scorso febbraio. Sgarbi ha difeso Albano, altro ospite del Maurizio Costanzo Show, e il suo rapporto passato con il leader russo Vladimir Putin per il quale ha cantato in diverse occasioni.

Per Sgarbi e Mughini non si è trattato di certo della prima volta: già tre anni fa hanno avuto un acceso scontro in televisione durante la crisi del primo governo Conte. Dopo lo scontro fisico Maurizio Costanzo ha chiesto ai due di tornare nella sua trasmissione per suggellare la pace.

Vittorio si è subito detto favorevole, dietro giusta retribuzione, mentre Mughini non ha ancora dato la sua risposta in merito.

Perché hanno litigato Mughini e Sgarbi

L’origine dello scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è stato uno scambio di opinioni su Putin. Ad introdurre il discorso Maurizio Costanzo, che rivolgendosi ad Albano ha domandato quante volte avesse cantato per lui. Il cantante di Cellino San Marco ha tuttavia precisato di non essere legato al russo da rapporti di amicizia, definendolo piuttosto un appassionato dell’Italia.

La piega del discorso non ha però incontrato le simpatie di Mughini, a cui ha fatto seguito la piccata replica di Vittorio Sgarbi. Neppure gli interventi di Paolo Bonolis, Giuseppe Cruciani e dello stesso Carrisi sono serviti a placare gli animi. Il tutto è sfociato in uno scontro durante il quale l’opinionista sportivo si è alzato dalla sedia per avvicinarsi al collega e spintonarlo.