Lo Zecchino d’Oro rimandato al 2021: è la prima volta che accade

Niente da fare per il programma canoro dedicato ai più piccoli: quest’anno non andrà in onda nella sua solita collocazione a fine autunno, slitta tutto a causa del Covid

Lo Zecchino d’Oro 2020 è stato rimandato all’anno prossimo. Il programma dedicato ai più piccoli era in programma per i primi di dicembre, con la finale fissata in prima serata sabato 5 dicembre. Invece così non sarà. Quest’anno su Rai Uno non ci saranno i pomeriggi di allegria e spensieratezza con i piccoli talenti e le loro canzoni. Anche questa volta la causa di tutto è da attribuire alla pandemia di Covid in corso. La seconda ondata si sta rivelando ben più travolgente della prima e i programmi televisivi non possono che adeguarsi.

A dire il vero le varie trasmissioni hanno trovato dei modi per andare avanti, organizzandosi con test rapidi mascherine e distanziamenti. Oppure gli ormai frequenti divisori in plexiglass, che vediamo sempre più negli studi televisivi. Evidentemente l’emergenza Coronavirus ha spinto la produzione a non azzardare visto che i protagonisti dello Zecchino d’Oro sono bambini.

Tv Blog ha rivelato oggi che Lo Zecchino d’Oro è slittato a maggio 2021. Vuoi perché il programma ruota intorno ai più piccoli, vuoi perché l’organizzazione non era ancora nel vivo come altre trasmissioni, in casa Rai hanno preferito prendere questa decisione. Non è da escludere che la decisione di rimandare Lo Zecchino d’Oro 2020 sia legata anche alla positività di Carlo Conti. Sarà lui infatti il direttore artistico dello Zecchino d’Oro oltre che conduttore, insieme a Mara Venier.

Conti è risultato positivo al Covid a fine ottobre e non ha ancora ricevuto il tampone negativo. Ieri però è stato dimesso dall’ospedale e adesso dovrà proseguire l’isolamento a casa, in attesa di riprendersi. Quindi anche lui non ha potuto lavorare alla rassegna canora per bambini e questo ha rallentato di sicuro l’organizzazione. Conti sta rinunciando anche alla conduzione di Tale e Quale Show, giunto al Torneo, quindi sarebbe stato difficile lavorare anche allo Zecchino d’Oro.

Dunque Lo Zecchino d’Oro 2020 non si farà, ma slitterà direttamente al prossimo mese di maggio. L’edizione con Mara Venier e Carlo Conti alla conduzione rappresenta un evento eccezionale, visto che è la prima volta nella storia del programma che non va in onda a fine autunno. Questa è infatti la sua collocazione classica, a fine anno, ma il Coronavirus ha costretto la produzione a rinviare tutto a maggio 2021.