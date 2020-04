Zayn Malik costretto ad entrare negli One Direction: la confessione di Liam

One Direction, Zayn Malik costretto dalla madre: la rivelazione di Liam Payne

In attesa della reunion degli One Direction che avverrà in occasione del decennale del gruppo, Liam Payne ha fatto una nuova rivelazione sull’ex collega e amico Zayn Malik. Che, com’è noto, ha lasciato il gruppo per alcune divergenze d’opinioni. Ebbene, stando a quanto assicurato da Liam, Zayn non è stato mai convinto del progetto 1D. Neppure agli inizi, nel 2010, quando alla versione inglese di X Factor si cercavano cinque ragazzi per mettere in piedi un gruppo che ricordasse i Duran Duran o i Take That. A detta di Payne, Malik è stato costretto dalla madre a sostenere quell’audizione che gli ha poi inevitabilmente cambiato la vita.

Le ultime dichiarazioni di Liam Payne su Zayn Malik e gli One Direction

“Zayn ci ha raccontato che non voleva fare quel provino per X Factor ma la madre lo ha costretto”, ha dichiarato Liam Payne e Daily Star. L’ex di Cheryl Cole ha inoltre chiarito che l’ex amico ama fare musica ma non riesce a gestire i lati negativi che scaturiscono dalla fama e dalla popolarità. E in effetti nel 2016, con una carriera da solista già ben avviata, Malik non è riuscito a salire sul palco, davanti a milioni di persone, per alcuni problemi d’ansia. “Lui ama scrivere canzoni e lo sa fare molto bene. Non gli piace fare promozione, non gli piace la costante attenzione della stampa”, ha ammesso Liam, che non ha mantenuto alcun rapporto con il fidanzato di Gigi Hadid.

Zayn Malik non parteciperà alla reunion degli One Direction

Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson hanno deciso di festeggiare i dieci anni di attività degli One Direction. Al momento non si sa di più, causa Coronavirus, ma il gruppo è pronto a stupire le fan. Nessuna possibilità, invece, di rivedere nella boy band Zayn Malik, che ha ormai preso le distanze dal suo passato.