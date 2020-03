Niall Horan glaciale su One Direction e Zayn: perché non ci sarà la reunion

One Direction, Niall Horan stupisce sulla band: parole inaspettate su Zayn Malik

Niall Horan si è lasciato intervistate da The Sun e ha rivelato il motivo per cui i One Direction non torneranno assieme nell’immediato. Si tratta solo di uno solo dei cantanti dell’ex band che ha conquistato milioni e milioni di persone ma a meno che non dovesse essere smentito dal diretto interessato non ci sembrano fantasticherie le sue. Di cosa parliamo esattamente? Niall ha spiegato che c’è una ragione precisa per la quale la sua band non si riunisce e non potrà tornare a cantare come ai vecchi tempi, e questo motivo porta il nome di Zayn Malik.

Niall e Zayn, nessun rapporto: ecco perché i One Direction non tornano insieme

Stando a quanto rivelato da Niall a The Sun pare che Zayn sia “un tipo piuttosto difficile con cui restare in contatto”, visto che dal 2015, anno in cui il cantante ha lasciato la band, Malik sarebbe stato quello che più di tutti si è allontanato dal resto del gruppo. “Forse – ha rivelato Horan – te lo avrebbe detto lui stesso”. Niall ha spiegato che lui non ha mai parlato moltissimo con Zayn dopo la rottura ma a quanto pare questo sembra essere proprio il modus operandi del suo ex collega: ciò che abbiamo capito dall’intervista è che Malik non ha alcuna intenzione di tornare in contatto con nessuno, non per il momento almeno. Il motivo è sconosciuto ma chissà che non venga fuori dopo l’intervista di The Sun.

Le speranze di Horan: come reagirà Zayn?

Horan ha anche chiarito che non hanno litigato ma che semplicemente non era un rapporto destinato a durare: ha insistito molto nel sottolineare che il loro non fosse un legame finto. “Forse – queste le parole di Niall – un giorno potremo ricongiungerci a un certo punto. ma non ora”. Non è una bellissima notizia per i fan dei One Direction ma – come ben sapete – meglio una brutta verità che una bella bugia. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!