Zaniolo e Sophie Codegoni di UeD, flirt in corso? Spunta un indizio

Il gossip su Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni è spuntato qualche giorno fa, ma oggi si è rinforzato con un altro indizio. La prima volta che si è parlato di un possibile flirt in corso tra i due si mormorava di like che si scambiano su Instagram. Il calciatore e l’ex tronista di Uomini e Donne si metterebbero i “mi piace” a vicenda a selfie e foto posate, ma avrebbero fatto un passo avanti in questi giorni. Il condizionale è d’obbligo, perché non sono stati avvistati insieme né loro hanno pubblicato foto in cui si intravede l’altro. Tutto rimane nell’ambito del gossip al momento, magari anche loro stanno aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto. Se lo ritenessero opportuno.

Cosa è spuntato oggi? In cosa consiste questo indizio di cui tanto si sta mormorando sul Web e sui social in queste ore? Sophie Codegoni ha trascorso dei giorni a Roma, ma non è tutto. Non basterebbe infatti sapere che ha passato del tempo nella stessa città del calciatore, anche perché dietro la trasferta di Sophie nella Capitale potrebbe esserci altro. Per esempio incontri di lavoro, visto che oggi su Instagram ha scritto che ci sono novità in arrivo che non vede l’ora di condividere con chi la segue.

Magari ha unito l’utile al dilettevole, magari hanno approfittato della trasferta per lavoro per vedersi di persona. Fatto sta che Sophie ha postato un video dallo stesso hotel in cui Zaniolo ha posato per un servizio fotografico un paio di giorni fa. Solo una coincidenza? Non è da escludere, ma chi ha notato questo dettaglio ha tenuto a segnalarlo a Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione tra le sue storie di Instagram.

In effetti l’albergo in cui era Sophie Codegoni è lo stesso del servizio di Zaniolo. Le pareti sono uguali, così come una poltrona blu lì vicino. Potrebbe essere una coincidenza, ma unendo questo indizio ai like su Instagram in tanti pensano che ci sia del tenero fra i due. O almeno una simpatia da approfondire. Rimangono punti interrogativi su questo gossip, che spariranno quando salteranno fuori prove più certe. Con Sophie, comunque, Zaniolo potrebbe dimenticare la storia con Chiara Nasti.