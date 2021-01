Zaniolo e Madalina Ghenea, il mistero si infittisce: parla la modella rumena

Nicolò Zaniolo, ma che cosa combini? Il calciatore in forza alla Roma nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram uno stralcio del brano ‘Completamente’ dei Thegiornalisti. Nulla di strano, se non fosse che l’atleta giallorosso ha alluso a una certa ‘Miss M’. Naturalmente il collegamento è subito scattato e ha portato a Madalina Ghenea. Visto il can can social che si è scatenato subito dopo la divulgazione del post, lo sportivo ha provveduto a rimuovere il tutto. Ma ormai il ‘circo mediatico’ aveva cominciato a suonare.

A distanza di circa ventiquattro ore dall’episodio, Madalina ha aperto alle domande dei fan tra le sue Stories Instagram. Come prevedibile, c’è chi ha chiesto se in questo momento sia single oppure fidanzata. L’attrice ha tagliato corto, rispondendo con un “no” secco. Vale a dire che si è dichiarata libera, single. Quindi? A che gioco stanno giocando Zaniolo e la Ghenea? Continuano a frequentarsi oppure no? Chissà…

Quel che è certo è che il calciatore tra qualche mese diventerà padre per la prima volta: la sua ex, Sara Scaperrotta aspetta un bebè. La gravidanza è iniziata poco prima che la relazione giungesse al capolinea tra mille polemiche e svariate accuse e controaccuse da parte di alcuni familiari di Sara e di alcuni familiari di Nicolò.

Altra certezza è che il campione classe 1999 provvederà a prendersi cura del futuro figlio. Lui stesso ha dichiarato che si assumerà tutte le responsabilità del caso.

Zaniolo e Madalina, dove sta la verità?

Come poc’anzi accennato, Madalina, dopo che si è saputo che l’ex di Nicolò è rimasta incinta, ha smentito più volte di aver intrapreso una love story con Zaniolo. Qualcuno però non è certo che le cose stiano davvero così. Spifferi ‘gossippari’ sostengono infatti che la relazione tra la Ghenea e lo sportivo sia ancora in corso e venga coltivata in segreto. Soltanto avrebbe subito una pausa ‘forzata’, dettata dalle limitazioni agli spostamenti anti covid (lui risiede a Roma, mentre lei è di base a Milano). Il mistero si infittisce. A proposito chi è “Miss M”?