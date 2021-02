Zaniolo e Chiara Nasti, è nata una coppia? L’influencer rompe il silenzio

Nicolò Zaniolo, 21 anni, di nuovo al centro del gossip. Dopo la delicata vicenda che l’ha visto protagonista con l’ex Sara Scapperrota (i due si sono lasciati e lei ora è incinta di lui) e dopo il presunto o flirt con la modella e attrice rumena Madalina Ghenea (che dopo che è scoppiato il ‘caso gravidanza’ si è subito defilata dallo sportivo: “Siamo solo amici”), nelle scorse ore il calciatore in forza alla Roma è tornato a popolare le pagine della cronaca rosa. L’atleta avrebbe passato un San Valentino molto romantico in compagnia di Chiara Nasti, 23 anni, celebre influencer napoletana alla quale ha recapitato un sontuoso mazzo di rose. Non solo: i due avrebbero trascorso la notte della festa degli innamorati in un lussuoso hotel della Capitale, con tanto di vista Colosseo.

Pochi dubbi sul fatto che Zaniolo e Chiara si siano visti (alcuni indizi social, difficili da smentire hanno confermato l’incontro). Sulla vicenda è intervenuta, nelle scorse ore, la Nasti, in prima persona. Su Instagram ha aperto alle domande dei fan e puntuale come un orologio svizzero ne è giunta una che ha chiesto all’influencer se potesse fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Chiara ha così lanciato l’appello ad avere tregua, sperando che la sua privacy possa non essere intaccata. Dall’altro lato ha dichiarato di essere molto felice e che sulle sue vicende amorose sarà lei stessa, quando sarà il momento, a svelare come stanno le cose.

Parafrasando: nessuna smentita a riguardo del flirt con il calciatore della Roma ma un semplice “oggi sono felice”. Insomma, tutto va bene ma non è ancora il momento di fare annunci tripudianti.

Zaniolo e Nasti, è nata una coppia? Di Madalina Ghenea perse le tracce

Molto probabilmente Zaniolo e la Nasti sono in quella classica fase embrionale di una love story. Resta da capire se il rapporto diverrà appunto una relazione più ‘consistente’ e seria oppure se sarà da archiviare come semplice flirt di un freddo inverno. Chissà… Quel che appare evidente è che di Madalina Ghenea non c’è più traccia. “Solo amici”, si era, dopotutto, affrettata a dire la modella. Bye bye!