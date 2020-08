Zanardi oggi, miglioramenti significativi condizioni salute: il comunicato

Le condizioni di salute di Alex Zanardi sembrano migliorare novevolmente, e a diffondere l’aggiornamento in via ufficiale è il San Raffaele di Milano con un comunicato che infonde nuova speranza sul futuro del campione paralimpico. Un comunicato che ovviamente non si addentra in dettagli pruriginosi ma che sottolinea con forza che Zanardi sta meglio e sta rispondendo alle cure intensive in modo significativo. Si tratta senza dubbio di una bellissima notizia per i fan del pilota che ancora una volta sta dando grande lezione di forza, coraggio e determinazione in un momento drammatico, senza dubbio il più buio della sua vita. Tantissimo l’entusiasmo su Twitter e sui social network.

Alex Zanardi condizioni di salute: il comunicato del San Raffaele che accende le speranze sul futuro del pilota

Il comunicato sulle condizioni di salute di Zanardi non usa toni esageratamente ottimisti ma la speranza non poteva che aumentare alla lettura dello stralcio in cui si sottolinea che il pilota ed ex conduttore televisivo “ha risposto con miglioramenti clinici significativi” dopo il periodo di ricovero iniziato il 24 luglio. A occuparsi di Zanardi e delle cure semi-intensive, l’Unità Operativa di Neurorianimazione diretta dal professor Luigi Beretta che può dirsi orgogliosa del lavoro svolto sinora e dell’impegno profuso per la gestione di una situazione così delicata.

Il ricovero di Alex Zanardi dopo il tragico incidente a Siena: la forza della vita in un momento drammatico

Zanardi è stato ricoverato due mesi fa dopo un grave incidente in handbike nei pressi di Siena. Il giorno stesso, il 19 giugno, hanno deciso di trasferirlo a Villa Berretta, nel Lecchese, in una struttura riabilitativa in cui si credeva sarebbe riuscito a riprendersi lentamente. Le condizioni di salute invece si sono in seguito aggravate e hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza al San Raffaele, dove ha subito un nuovo e importante intervento. Sono momenti durissimi per la famiglia e per gli affetti più cari del pilota che ancora una volta sta dimostrando quanto sia forte il suo attaccamento alla vita nonostante le tante difficoltà che ha incontrato sul proprio cammino.