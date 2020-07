Alex Zanardi operato di nuovo alla testa a Milano: come sta oggi, news

Sabato 25 luglio Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo delicato intervento neurochirurgico per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico. È quanto comunicato dal San Raffaele di Milano in una nota stampa. Proprio perché le condizioni si sono aggravate nell’ultimo periodo il campione ha lasciato Villa Beretta nel lecchese e si è trasferito a Milano. Qui è stato operato nuovamente alla testa. L’intervento è stato eseguito il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta. Presente in sala operatoria anche il professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia. Il personale medico ha fatto sapere che l’operazione è andata per il meglio. A confermarlo pure i recenti accertamenti clinici e radiologici. Per ora Alex è ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica: le sue condizioni restano stabili.

Alex Zanardi è stato operato quattro volte alla testa dopo l’incidente

Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano venerdì scorso. In precedenza era entrato nella clinica lecchese Villa Beretta, dove aveva iniziato un percorso di neuro-riabilitazione per contenere i danni riportati nel drammatico incidente in handbike del 19 giugno. Dopo il ricovero di oltre un mese e tre interventi chirurgici alla testa all’ospedale di Siena il peggio sembrava passato ma così non è stato. Quello al San Raffaele è dunque il quarto intervento alla testa per Zanardi.

Negli ultimi giorni le condizioni di salute di Zanardi sono peggiorate

Dopo i primi interventi il 53enne aveva iniziato il percorso di riabilitazione. Ma nel giro di poco tempo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato così necessario una nuova operazione. In questo momento così delicato Alex può contare sull’affetto e il sostegno di amici e fan ma soprattutto della sua famiglia. La moglie Daniela e il figlio Niccolò credono da sempre nella forza di Alex e sono convinti che anche questa volta riuscirà a cavarsela.

Alex Zanardi e il continuo sostegno del figlio Niccolò

Niccolò Zanardi ha supportato il padre in privato e sui social network. Il giovane ha condiviso numerosi post di sostegno da quando il padre è rimasto vittima del grave incidente. I gesti del 22enne sono stati molto apprezzati dai fan del campione paralimpico. In migliaia hanno piazzato like e lasciato dei commenti di vicinanza, cercando di infondere speranza e coraggio alla famiglia Zanardi.