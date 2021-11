Zampaglione, “perché io e Claudia Gerini ci siamo lasciati”. Bortone stupita

Federico Zampaglione a ruota libera: il musicista romano, ospite su Rai Uno a Oggi è un altro giorno, ha spiegato alla giornalista e conduttrice Serena Bortone le cause che hanno portato la lunga relazione vissuta assieme a Claudia Gerini al naufragio. Oggi i due ex sono rimasti in ottimi rapporti sia per il bene della loro figlia Linda (l’attrice Gerini è mamma anche di Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli), sia perché tra loro l’affetto è molto. Insomma, un addio che si è consumato senza trambusto e senza tiri mancini. Lo ha spiegato una volta di più il cantante che a un certo punto della chiacchierata con la Bortone ha anche lasciato a bocca aperta la stessa padrona di casa del talk, per via di una risposta sui generis.

La giornalista, dopo aver affrontato con l’ospite il rapporto artistico condiviso da lui con il compianto Franco Califano, ha virato sul tema sentimentale. Immediata la domanda circa le cause che hanno portato la storia con Claudia Gerini al capolinea. “Non siamo stati noi, è stata la vita”, ha replicato con il sorriso Zampaglione, lasciando di stucco la Bortone che, dopo un attimo di stupore, ha cercato di saperne qualcosa di più.

“Le storie d’amore iniziano e finiscono, come le collaborazioni. Tutto inizia e finisce nella vita“, ha spiegato il cantante. La conduttrice lo ha incalzato: “Quindi non c’è storia d’amore duratura?”. “Alcune storie sono eterne, non la nostra”, ha chiosato Federico che ha precisato che con l’attrice, a un certo punto del loro percorso comune, “ognuno è cresciuto andando nella sua direzione”.

Come poc’anzi accennato la rottura è stata soft. Il principale obbiettivo di Claudia e Zampaglione è stato quello di non fare mancare nulla alla loro figlia Linda. “Ci siamo subito messi in un’ottica di propositiva per nostra figlia – ha raccontato -, è cresciuta sempre in un clima serena. Giglia, che ho sposato quest’estate, va molto d’accordo con Claudia”.

Zampaglione, pochi mesi fa, ha appunto sposato Giglia Marra, attrice che lo ha stregato e con la quale ha deciso di convolare a nozze. Un amore sbocciato proprio dopo la conclusione della love story con la Gerini. Federico è stato legato a quest’ultima per ben 11 anni, dal 2005 al 2016. Dopo l’addio ha conosciuto Marra, con la quale condivide l’amore da circa 5 anni. Giglia e Claudia hanno un ottimo rapporto. A testimoniarlo anche una recente vacanza in stile ‘famiglia allargata’: presenti Federico, Giglia, la Gerini e Linda.