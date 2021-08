Tiromancino, Federico Zampaglione ha sposato l’attrice Giglia Marra

Matrimonio in Puglia per il cantante e l’attrice, insieme da diverso tempo

Federico Zampaglione dei Tiromancino è convolato a nozze. Il cantante ha sposato in Puglia, a Mottola, l’attrice Giglia Marra. La cerimonia si è tenuta nel paese natale della sposa. Il grande evento è stato celebrato mercoledì 11 agosto 2021. La funzione religiosa si è svolta nella chiesa di Santa Maria Assunta nel pomeriggio, mentre il ricevimento per 170 ospiti — solo amici e parenti — seguendo le regole anti-Covid, è stato organizzato all’aperto, nella Masseria Bonelli, una location da sogno immersa nel bosco delle Murge, in mezzo ai trulli e a tanta vegetazione.

Giglia Marra – che ha recitato in Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia – ha indossato una creazione di Alessandro Angelozzi. Un modello a sirena, arricchito da pizzo, applicazioni e piume, che ha reso la sposa unica e speciale. Giglia si è presentata all’altare accompagnata dal padre mentre Federico Zampaglione è arrivato con la figlia Linda, avuta undici anni fa dall’ex compagna Claudia Gerini.

Come fa sapere il Corriere della Sera, per il rinfresco la coppia ha scelto un menù a base di pesce, con l’aggiunta di mozzarelle fatte al momento dalla masseria. Ovviamente, non potevano mancare le orecchiette. Le bomboniere? Piatti in ceramica realizzati per gli sposi da un maestro di Grottaglie. Tutti pezzi unici, con frasi delle canzoni di Federico Zampaglione.

Il frontman dei Tiromancino e Giglia Marra dovevano convolare a nozze nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni piano. La coppia aveva poi valutato ottobre 2021 ma a causa di alcuni impegni di lavoro ha anticipato il lieto evento ad agosto. Zampaglione e Giglia stanno insieme da ben cinque anni. Per l’evento l’attrice si è affidata all’esperienza di una wedding planner.

Claudia Gerini assente al matrimonio dell’ex Federico Zampaglione

All’evento non era presente Claudia Gerini, che ha mantenuto un buon rapporto con il suo ex compagno – che non ha mai sposato – e con Giglia Marra. L’attrice non ha esitato a definire la collega più giovane una ragazza stupenda e si è detta felice della sua famiglia allargata. Da qualche tempo la Gerini è legata all’imprenditore Simon.