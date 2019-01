Zac Efron cambia look: l’attore oggi è biondo e in cerca del grande amore

Zac Efron oggi è biondo: ma è mistero sulla sua vita privata

Repentino cambio look a 31 anni per Zac Efron. L’attore ha deciso di tingere i capelli di biondo. Al momento non è chiaro se Zac lo abbia fatto per esigenze di copione o semplice vanità. Di sicuro Efron è molto soddisfatto dei suoi nuovi capelli, come mostrano i numerosi selfie e video pubblicati sui social network e in particolare su Instagram. Oltre a cambiare colore di capelli, l’indimenticabile Troy di High School Musical è concentrato più che mai sui nuovi progetti lavorativi. Dopo gli ultimi film sul grande schermo – The greatest showman e The beach bum – l’interprete è pronto ad indossare i panni di un serial killer.

Zac Efron protagonista di un nuovo film con Lily Collins

Zac Efron è nel cast del film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, che verrà presentato a fine mese al Sundance Film Festival. La pellicola tratta una storia vera, quella del serial killer statunitense Ted Bundy al quale Efron presta il volto. Lily Collins indossa invece i panni di Elizabeth Kloepfer, la fidanzata del protagonista. Bundy è stato autore di oltre 30 omicidi, tutte giovani donne, negli anni Settanta. Nel cast del lungometraggio c’è anche John Malkovic.

Zac Efron ancora single dopo la storia con Vanessa Hudgens

Se la carriera procede a gonfie vele diversa è la situazione sentimentale per Zac Efron. L’attore non ha una fidanzata da tempo. Negli ultimi mesi si è parlato di una liason con Mel B delle Spice Girls e con l’attrice Alexandra Daddario ma nulla di serio. L’unica storia importante di Zac resta quella con Vanessa Hudgens, la collega di High School Musical. L’attrice, al contrario di Efron, si è rifatta da tempo una vita: dal 2011 è legata ad Austin Butler.