Yuri Rambaldi sul caso Sarah Altobello: “Chiedo scusa alla mamma”

L’Isola dei Famosi: Yuri Rambaldi a Pomeriggio 5

Yuri Rambaldi, da Saranno Isolani è riuscito ad arrivare alla tanto sognata ed agognata Isola dei Famosi. Il ragazzo ha fatto molto parlare di sé, sia fuori che dentro il reality. Accusato di avere molte fidanzate, di tradirle e soprattutto di non essere una persona sincera, Yuri ha anche dovuto affrontare le critiche per ciò che è successo con Sarah Altobello. Se ne parlò per giorni e giorni dello spogliarello e il conseguente balletto che Yuri ha fatto con Sarah. Era intervenuta anche la mamma della ragazza nel salotto tv di Barbara D’Urso, spiegando che non le era piaciuto l’atteggiamento del ragazzo dei confronti della figlia. Oggi, giovedì 28 febbraio, Yuri era ospite di Pomeriggio 5 e per l’occasione ha voluto fare le sue scuse alla mamma di Sarah. “Chiedo scusa se ho avuto questi atteggiamenti sbagliati. Chiedo scusa a tutte le donne e alla mamma di Sarah. Ieri le ho parlato. È stata molto carina con me e mi stima“. Il pubblico, così come gli altri presenti in puntata, tra cui Roger Garth, sembra che non diano molta fiducia al ragazzo. In suo aiuto, è intervenuta Francesca Cipriani: “Sarah è una brava ragazza. Stava scherzando, avete giocato“.

Yuri Rambaldi e Sarah Altobello: cosa era successo sull’Isola?

I due sembravano molto vicini sull’Isola. Avevano anche dichiarato di vivere una speciale sintonia, tutto però è cambiato dopo l’uscita del giovane dal reality. Lui ora si dichiara fidanzato e considera Sarah, conosciuta come la sosia di Melania Trump, solo come un’amica. “Mi ci trovo molto bene a parlare, è sicuramente un bel ragazzo, è una persona che chiede, come se volesse esplorare il mio territorio. È un ragazzo che secondo me ha anche dei grandi valori“, così parlava la Altobello. Ora però i suoi occhi sembra che siano solo per Paolo Brosio. Ma davvero c’è qualcosa di speciale tra loro due?

Sarah e Brosio, due di picche in diretta

L’intesa c’è ma anche qui si tratta di sola amicizia. A frenare qualsiasi gossip è stato il giornalista, Paolo Brosio. “Non siamo piccioncini. Io in questo momento non sto con nessuno, mi fa piacere la sua amicizia”.