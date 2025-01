Yulia Bruschi, mamma attacca il Grande Fratello: verità sull’uscita

E’ ormai trascorso un mese dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello di Yulia Bruschi. Il suo abbandono è avvenuto in accordo con la produzione a causa di una denuncia da parte del suo ex. Nelle ultime ore, tuttavia, la madre dell’ex gieffina si è scagliata contro il reality svelando alcuni retroscena su quanto avvenuto. Secondo quanto raccontato in una live su TikTok, i motivi del suo ritiro sarebbero stati tutt’altri. Scopriamo meglio quali.

La madre di Yulia Bruschi sull’abbandono della figlia

L’avventura di Yulia Bruschi all’interno del Grande Fratello è durata solo tre mesi. Ad eliminarla non è stato il televoto, bensì una decisione presa in comune accordo con la produzione a dicembre in seguito ad una denuncia da parte del suo ex. Stando a quanto raccontato dalla madre dell’ex gieffina, tuttavia, le cose sarebbero andate diversamente a come raccontato. In una live su TikTok ha difatti spiegato come sua figlia avesse già incontrato la sua legale e risolto la situazione e di conseguenza la sua uscita poteva essere evitata. Inoltre per sua madre Yulia era uscita dal programma pensando di poter rientrare in futuro.

Nello specifico la madre della cubana ha spiegato come le fosse stata data la possibilità di restare nella Casa nel caso in cui si fosse presentata la sua legale con tutta la documentazione. Ha poi aggiunto che Yulia aveva già incontrato l’avvocata nel confessionale, consegnando tutte le firme e le dichiarazioni necessarie. Di conseguenza, secondo lei, dietro il suo abbandono ci sarebbero in realtà altre motivazioni non rese note. Nella live ha spiegato che il vero motivo potrebbe essere legato al fatto che Bruschi aveva rivelato un particolare inedito su altri due concorrenti. Nello specifico aveva parlato di una precedente conoscenza tra Helena e Lorenzo. .

Il motivo ufficiale dell’uscita di Yulia Bruschi dal Grande Fratello rimane tuttavia legato alla denuncia del suo ex per una discussione avvenuta prima del suo ingresso nella Casa. La decisione del suo abbandono è stata presa ufficialmente di comune accordo con la produzione del programma. Alfonso Signorini ha spiegato come la situazione non potesse essere affrontata in televisione.