YouTuber attacca Ilary Blasi: “Che st*onza, ci vuole rispetto” (video)

Prima di tornare in televisione alla conduzione di Battiti Live, Ilary Blasi si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Giappone. Proprio poche ore fa, la presentatrice ha postato su Instagram alcuni scatti dal quartiere giapponese Shibuya. Ma, questo viaggio ha portato una forte polemica contro l’ex moglie di Francesco Totti. Cos’è successo? La Blasi si trovava nei pressi della statua del famoso cane Hachiko (la cui storia ha ispirato il celebre film con Richard Gere) insieme ad uno dei più noti Youtuber italiani, CiccioGamer. Ebbene, quest’ultimo ha denunciato una scena vista durante la fila per fare una foto con la statua che ha coinvolto proprio la Blasi.

A quanto pare, CiccioGamer si trovava in fila insieme al resto delle persone, per poi essere superato improvvisamente da Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Lo Youtuber ha ripreso la conduttrice romana di fronte alla celebre statua mentre si faceva scattare una foto dal fidanzato tedesco. “Oggi mentre stavo in fila per fare la foto alla statua di Hachiko ho incontrato Ilary Blasi, ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto”, ha scritto il volto del web, per poi spiegare per bene nella storia i dettagli della vicenda. Ecco cos’ha detto:

Il Giappone non è un parco divertimenti. Le file vanno rispettate. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Non possiamo fare sempre ciò che ci pare. Non siamo in Italia. Rispettiamo le file perché siamo tutti umani.

Inoltre, all’inizio del video si possono sentire in sottofondo i commenti di CiccioGamer e la compagna, che non ci vanno certamente leggeri contro la conduttrice: “Che impertinente…Che str**za…Non è che te lo meriteresti eh, qua stiamo tutti in fila. Quando uno se la sente, se la sente”. Ovviamente, il video ha fatto immediatamente il giro del web, diventando virale in pochi minuti. Gli utenti sui social si sono scagliati contro la Blasi, definendola maleducata e spocchiosa e dando assolutamente ragione al discorso fatto dallo YouTuber.

Ilary Blasi bacchettata in Giappone da Cicciogamer face to face perchè ha saltato la fila per fare la foto con la statua di Hachiko. Il multiverso pic.twitter.com/msCNkCDRwj — trashbiccis (@trashbiccis) May 29, 2024

Nessuna crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Ad ogni modo, indirettamente, Cicciogamer ha anche smentito un altro gossip. Da giorni, infatti, si vociferava di una presunta crisi tra Ilary e il compagno Bastian Muller. Questo perché i due non si mostravano insieme da più di un mese. Anche oggi, nelle foto pubblicate dal Giappone, la romana si è mostrata da sola. Tuttavia, con il video postato dallo Youtuber, abbiamo la conferma che Bastian e Ilary sono ancora felicemente fidanzati. Alla luce delle forti critiche, Ilary Blasi risponderà alle accuse del volto del web? Non resta che attendere per scoprirlo.