You 3, svelata la data ufficiale di uscita: teaser (video) e anticipazioni

L’attesissima terza stagione della serie tv You ha finalmente una data ufficiale di uscita: nelle scorse ore l’account ufficiale del prodotto audiovisivo disponibile su Netflix ha annunciato il giorno esatto in cui saranno trasmessi i nuovi episodi. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è venerdì 15 ottobre 2021. La news è stata data su Instagram, su cui è stato pubblicato anche un teaser. Dunque tra esattamente un mese e mezzo le trame della storia di Joe Golberg, interpretato da Penn Badgley, avranno nuovi risvolti e nuovi sviluppi.

Il teaser è servito anche per dare un piccolo assaggio di quel che si vedrà nella terza stagione di You, che arriva dopo 2 stagioni che hanno avuto un ampio successo su scala globale. In particolare sono state mostrate delle immagini in cui si vede una persona inquadrata di schiena mentre è intenta ad allacciarsi un grembiule da cucina. Subito dopo è stato fatto campeggiare un timer e la didascalia: “Preparatevi“.

Il teaser, tutto a sfondo culinario, ha poi svelato il tempo che si legge sul timer da cucina, vale a dire 15 minuti. A cosa si deve l’attesa del quarto d’ora? “Qualcosa è in forno“, si legge, mentre una persona spacca delle uova. Infine viene fatto vedere un coltello denso di glassa che fa balzare alla mente il colore del sangue. Il timer è giunto a 20 minuti e qualcuno pulisce il coltello adoperato. “Vieni affamato domani”, recita l’ultima didascalia. Un omicidio è in arrivo? Chissà, ma tutto fa pensare di sì.

You 3, riprese terminate lo sorso aprile: lo showrunner Sera Gamble scalda i fan

Le riprese della stagione tre di You si sono concluse lo scorso aprile. Dopo la conclusione dei lavori sul set, Sera Gamble, la showrunner della fortunata serie tv, ha assicurato che i nuovi episodi sono imperdibili, definendoli addirittura pazzeschi. Si è limitata a dire questo, senza avanzare ulteriori spoiler su quel che sarà trasmesso. L’attesa comunque sta per terminare. Il 15 ottobre non è lontano: gli affezionati di You possono iniziare a leccarsi i baffi e a tenere a bada l’acquolina in bocca.