You, è morto Mark Blum: l’attore aveva il Coronavirus

You, è morto Mark Blum a causa del Coronavirus: interpretava Ivan Mooney nella serie tv con Penn Badgley

È morto Mark Blum, recentemente visto nel cast della serie tv You. L’attore aveva il Coronavirus e a confermare il suo decesso sono i membri della Playwrights Horizons, la compagnia teatrale per cui lavorava. Come riferisce la moglie Janet Zarish, a The Hollywood Reporter, Mark è morto all’ospedale New York-Presbyterian. Nella serie televisiva con Penn Badgley, interpretava Ivan Mooney. Non è apparso in moltissimi episodi, ma i telespettatori possono sicuramente ricordarsi di lui. Si tratta dell’uomo che ha cresciuto il protagonista, Joe Goldberg. Anche a causa sua, il personaggio principale della serie tv, ha sviluppato una forte instabilità mentale. Proprio Ivan, l’aveva compreso quando aveva commesso un omicidio. Non solo, l’aveva costretto a trascorrere molto tempo all’interno della famosa gabbia di vetro nello scantinato della libreria, quando era piccolo. Il pubblico ha potuto conoscere il signor Mooney attraverso alcuni flashback di Joe e non solo. Il protagonista ci ha tenuto a presentarlo alla sua Beck.

Mark Blum di You è morto: tanti successi nella carriera dell’attore, come Cercasi Susan Disperatamente e Crocodile Dundee

Mark Blum è morto a causa del Coronavirus. Una brutta notizia per i fan della serie tv You e non solo. È stato un volto popolare nel mondo della televisione e del cinema. Il suo lavoro l’ha reso noto nel 1985, quando ha preso parte al film Cercasi Susan Disperatamente, insieme a Madonna e Rosanna Arquette. Il pubblico ha potuto vedere l’attore anche nel lungometraggio di Peter Faiman Crocodile Dundee, che ebbe due sequel. Oltre You, Mark è entrato nel cast di altre serie televisive. Stiamo parlando ad esempione di CSI: Miami e I Soprano. Ha dedicato molto tempo al teatro, in alcuni spettacoli teatrali, come Lost In Yonkers, My Thing of Love, Twelve Angry Man e The Graduate.

Mark Blum è morto: l’attore ha preso parte a vari film al cinema

Sono davvero tanti i film in cui abbiamo visto recitare Mark Blum, morto oggi, giovedì 26 marzo. L’ultimo tra questi è Ma come fa a far tutto? (I Don’t Know How She Does It), uscito al cinema nell’anno 2011. Ma recentemente il pubblico lo ricorda per aver interpretato Ivan Mooney in You, un personaggio molto misterioso che ha generato nei telespettatori tanta curiosità.