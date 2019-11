Ylenia Carrisi: Chi l’ha visto? ricostruisce i possibili identikit (foto)

Chi l’ha visto? tratta il caso di Ylenia Carrisi e ricostruisce accuratamente i possibili identikit relativi alla fisionomia che potrebbe avere oggi (Foto): le parole inedite di Romina Power e la vicinanza di Federica Sciarelli

Ylenia Carrisi è morta oppure potrebbe essere ancora viva? E se non fosse scomparsa, che aspetto avrebbe oggi? Stavolta a dare risalto al caso e a trattarlo approfonditamente è stata la trasmissione Chi l’ha visto? durante la puntata andata in onda il 20 novembre 2019. Nella fattispecie la giornalista Federica Sciarelli e il programma hanno dedicato una slot del rotocalco investigativo alla figlia di Albano e Romina, ricostruendo diversi identikit che hanno mostrato come potrebbe essere la la fisionomia di Ylenia oggi. Per risalire all’eventuale invecchiamento, Chi l’ha visto? si è affidato al lavoro realizzato dall’antropologa forense Chantal Milani.

Romina: “Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai”

Il servizio di Chi l’ha visto? è stato molto accurato ed ha fatto vedere diverse immagini di come potrebbe essere Ylenia oggi (le trovate qui sotto). Inoltre la trasmissione ha raccolto in esclusiva delle dichiarazioni di Romina Power: “Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia. In questo mese, io posto una sua fotografia nel caso qualcuno la riconoscesse. Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai, la speranza di poterla riabbracciare.”

Federica Sciarelli e la vicinanza a Romina Power

La conduttrice Federica Sciarelli ha spiegato ai telespettatori di aver dedicato un servizio per Ilenia in quanto si sente molto vicina alla Power e in quanto non sono del tutto perdute le speranze che la figlia scomparsa non sia morta. Sul caso sono stati scritti fiumi di inchiostro: c’è chi crede che ormai nulla ci sia più da fare e che la morte sia certa, e chi invece ha avanzato diverse ipotesi sul fatto che la Carrisi sia ancora viva, magari con un’identità diversa. Se così fosse, sul perché non si sia più fatta viva, c’è chi sostiene che possa aver perso la memoria.