Yari Carrisi, addio Jolanda: come reagì sul caso Ylenia e come sta Albano

Yari Carrisi, l’intervista: addio nonna Jolanda, come sta Albano e come la donna reagì alla scomparsa di Ylenia

Yari Carrisi si confessa. Il figlio di Albano e Romina Power ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi. Per lui – e per tutta la famiglia – è un periodo molto delicato, in quanto pochi giorni fa è venuta a mancare nonna Jolanda. La signora si è spenta a 96 anni. Tutti la adoravano: nipoti, figli, parenti, amici e conoscenti. Ecco allora che Yari racconta tutto l’affetto dato e ricevuto dalla donna, a cui è sempre stato legatissimo. Anche perché quando mamma e papà erano in concerto, c’era Jolanda, “non severa, ma attenta”. Yari narra poi come la nonna reagì alla scomparsa di Ylenia e come il padre Albano stia affrontando il lutto.

“Quando è scomparsa mia sorella Ylenia, nonna ha sofferto moltissimo”

“È triste, ma sereno”, fa sapere Yari parlando di Albano. “Sa – aggiunge – che sua madre ha avuto una vita straordinaria che è sempre stata il perno della nostra famiglia. Quando il corpo non ce la fa più è giusto lasciarlo andare , ma lo spirito di nonna Jolanda sarà sempre con noi e lui lo sa.” A Yari viene chiesto se abbia mai visto la donna vacillare. Si torna così sulla spinosa e irrisolta vicenda Ylenia Carrisi. “Quando è scomparsa mia sorella Ylenia ha sofferto moltissimo. Non ne parlava volentieri, ma si vedeva che aveva il cuore spezzato.”

Albano: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina”

Pochi giorni fa, anche Albano ha rilasciato le prime parole inerenti al lutto che ha colpito la famiglia. Lo ha fatto confidandosi al settimanale Di Più Tv. “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”, ha detto il cantante. “Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”, ha aggiunto Albano Carrisi.