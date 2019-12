Albano Carrisi è a pezzi: prime parole dopo la morte della madre

Albano news: le dolci parole dopo la morte della madre Jolanda

È un periodo difficile per Albano Carrisi. Com’è noto, qualche giorno fa il cantante di Cellino San Marco ha perso l’adorata madre Jolanda, scomparsa dopo aver combattuto per oltre un anno contro una brutta malattia. Dal giorno del decesso l’artista si è trincerato dietro un assordante silenzio e non ha cambiato idea neppure nella recente apparizione televisiva, quella alla Domenica Ventura di Simona Ventura. Il settimanale Di Più Tv è però riuscito a raccogliere alcune dichiarazioni dell’interprete, all’indomani di questo grave lutto che ha scosso tutta la famiglia Carrisi. “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”, ha detto Albano.

Albano Carrisi: “Ho perso la donna più importante della mia vita”

“Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”, ha aggiunto Albano Carrisi, che è diventato un cantante proprio grazie a mamma Jolanda, che il prossimo 1 gennaio avrebbe compiuto 97 anni. La donna è sempre stata una grande appassionata di canto e aveva una bella voce: dote che ha poi trasmesso al figlio. “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”, ha aggiunto. Il padre di Albano, Carmelo, è scomparso nel 2005 all’età di 91 anni.

L’appello di Albano Carrisi alle ex Romina e Loredana Lecciso

Prima della morte della madre Albano Carrisi ha fatto un appello pubblico alle sue ex storiche, Romina Power e Loredana Lecciso. Il musicista ha chiesto ad entrambe di stringersi la mano in occasione delle festività natalizie e di costruire finalmente un rapporto dopo tanti anni di liti e dissapori. Al momento le dirette interessate non hanno ancora replicato ma entrambe stanno soffrendo per la scomparsa di Jolanda. Romina non ha partecipato ai funerali dell’ex suocera per un problema di salute alla gamba mentre la Lecciso ha salutato la donna nella camera ardente allestita nella cappella di famiglia a Cellino San Marco. Loredana ha preferito non entrare in chiesa per non attirare l’attenzione di fotografi e curiosi.