Yari Carrisi e Thea Crudi si sono lasciati: l’annuncio

Sembra proprio che l’amore tra Yari Carrisi e Thea Crudi sia giunto al termine. A darne l’annuncio è stata la stessa insegnate di yoga al settimanale Diva e Donna. Una storia che aveva fatto sognare molti, compresi i suoceri Albano e Romina Power. Un legame che sembrava indissolubile per come era nato e si era evoluto.

Ma ora la coppia ha deciso di mettere un punto e di separarsi. Ognuno per la sua strada. Non sono chiare le motivazioni per cui i due hanno deciso di chiudere un capitolo così intenso della propria vita ma Thea ha parlato al settimanale con serenità, dicendo di essere grata per aver vissuto una bella esperienza come quella. La Crudi ha sottolineato che della storia con Yari rimarrà un bel ricordo tanto da essere rimasti in rapporti amichevoli.

Ecco quali sono state le sue precise parole:

“Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Inoltre, l’insegnante di yoga ha speso tenere parole anche per gli ex suoceri. Di Albano ha raccontato la sua generosità e gentilezza; mentre da Romina è stata accolta con calore, come si fa con un’amica. Ha ricordato i momenti di gioia con lei, come per esempio quelli in cui hanno cantato insieme, sottolineando il loro rapporto speciale.

Anche Albano Carrisi e Romina sembravano entusiasti della storia d’amore del figlio Yari. Proprio il cantante di “Nel Sole” aveva augurato di provare lo stesso sentimento che aveva legato lui e la Power ma senza il loro percorso arzigogolato e difficile che, alla fine, li aveva fatti dividere definitivamente.

“A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”.

Pare invece che in conclusione neanche per loro le cose si siano messe per il verso giusto. Dopo aver creduto in un amore eterno, alla fine le circostanze hanno fatto la loro parte. Hanno prevalso gli ostacoli, come spesso accade. Il ricordo del loro fiabesco incontro è ormai lontano.

Yari Carrisi e Thea Crudi, infatti, si erano conosciuti la scorsa estate quando Yari, che è un musicista proprio come suo padre, si è imbattuto nella performance di Thea, che quel giorno cantava in un centro di yoga in Puglia. È stato subito un colpo di fulmine e si erano immediatamente creati i presupposti e le basi per mettere su una storia importante. Purtroppo però le cose sono andate diversamente.