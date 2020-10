Prima intervista televisiva di coppia per Yari Carrisi e la nuova fidanzata Thea Crudi. Il figlio di Albano e Romina Power è stato protagonista con la sua dolce metà a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 18 ottobre 2020. Yari e Thea stanno insieme da qualche mese ma sono già inseparabili. Ad unirli la passione per lo yoga, la meditazione e la musica. Nell’ultimo periodo Carrisi e la compagna hanno deciso di formare un duo e di portare in giro la loro musica. Un’unione che è già stata approvata da mamma Romina, che ha instaurato un ottimo rapporto con la nuova nuora. Thea non ha esitato a definire la neo suocera una preziosa alleata e amica. La Crudi ha convinto pure papà Albano, felice di vedere finalmente il figlio sereno. Yari non è mai stato troppo fortunato in amore: tra le sue delusioni sentimentali anche la breve liaison con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, sbocciata a Pechino Express nel 2015.

Yari Carrisi è fidanzato con Thea Crudi: Albano e Romina approvano

La storia d’amore tra Yari Carrisi (47 anni) e Thea Crudi è nata grazie a Instagram. Il figlio di Albano e Romina era uno dei follower della ragazza, che per tutto il tempo della quarantena ha tenuto quotidianamente delle lezioni di meditazione antica sui social network. Yari non si è perso neppure una diretta e ha poi avuto modo di conoscere personalmente Thea. Quest’ultima si è recata in Puglia, a Otranto, per un concerto di musica orientale e Yari ha partecipato all’evento, spinto dalla madre Romina Power. Un incontro che si è rivelato un vero e proprio colpo di fulmine. “Ci siamo ritrovati, condividiamo la stessa filosofia di vita”, hanno spiegato all’unisono a Mara Venier. I due sono andati subito a convivere e stanno pensando di mettere in piedi un programma televisivo dedicato proprio allo yoga, alla meditazione, alla spiritualità e a tutta la cultura orientale.

Yari Carrisi innamorato pazzo: chi è la nuova fidanzata Thea Crudi

Thea Crudi ha 32 anni ed è italo-finlandese. Ha studiato al conservatorio in Italia e si è poi specializzata all’estero. Ha viaggiato molto e ha studiato le culture orientali. È maestra di yoga e interprete di canzoni mantra, la musica che aiuta l’anima a guarire secondo la filosofia orientale.