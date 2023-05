X Factor, via due giudici: chi esce, i nomi dei sostituti e i confermati

Grandi manovre in casa Sky che sta preparando la prossima stagione di X Factor. Tanta attesa, come al solito, attorno alla giuria, il pezzo forte del talent show. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da The Pipol sarebbero due i volti che salterebbero rispetto allo scorso anno. E dunque sarebbero due le new entry. Pare che ad essersi guadagnati la riconferma siano Fedez e Ambra Angiolini. In uscita quindi Dargen D’Amico e Rkomi. Chi c’è in pole position per sostituirli?

Il quotidiano Il Messaggero, di recente, ha rivelato che Morgan tornerà dietro al bancone del popolare programma musicale in sostituzione di Rkomi. Se si dovesse concretizzare l’operazione, per Castoldi si prospetterebbe una stagione al top dal punto di vista televisivo visto che è notizia fresca il fatto che sia stato riconfermato anche StraMorgan su Rai Due (ad annunciare che lo show vedrà una seconda stagione è stato lo stesso artista brianzolo attraverso un post pubblicato su Instagram). Chi si siederà invece sullo scranno che è stato di D’Amico?

A patto che l’indiscrezione si riveli fondata, al posto di D’Amico dovrebbe arrivare uno tra Lazza, Tananai e Rose Villain. A riferirlo è sempre The Pipol che aggiunge che il “sogno” di chi è chiamato a confezionare la giuria di X Factor si chiama Lazza mentre gli altri due cantanti sarebbero reputati delle alternative valide laddove non si riuscisse ad arrivare al rapper.

Morgan e quelle dichiarazioni su X Factor…

Tornando a Morgan, se dovesse far ritorno nello show, si ritroverebbe a dover risponder a una domanda su ciò che lui stesso dichiarò in passato. Castoldi, dopo essere stato in giuria a X Factor, tuonò sul programma e in generale sui talent show, definendoli la “tomba della creatività”. L’ex Bluvertigo rincarò la dose affermando che tali trasmissioni altro non sono uno “stratagemma” per fare siglare contratti a “tutti quelli che si iscrivono e legarli mani e piedi a una casa discografica che non porterà loro successo“.

Morgan rivolse infine un appello ai giovani artisti intenzionati a iscriversi a un talent, consigliandogli di non farlo laddove avessero desiderato far carriera nel mondo della musica. Non resta che attendere la sua conferma in giuria per poi domandargli se ha cambiato opinione sulla questione.