X Factor 2023 giuria, torna Morgan: chi va a sostituire

Novità per quanto riguarda la nuova giuria di X Factor. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, un volto noto del talent show starebbe preparandosi a tornare dietro il famigerato tavolo di Sky Uno. Di chi si tratta? Del veterano Morgan, che, più di dieci anni fa, grazie a questo programma ha ritrovato una nuova popolarità. L’ex leader dei Bluvertigo dovrebbe prendere il posto di Rkomi, che dopo il debutto dell’anno scorso sarebbe già pronto ad abbandonare il ruolo di giudice.

A quanto pare, alla conferma del tutto, mancherebbe solo la firma finale, ma le trattative tra la produzione di “X Factor” e il polistrumentista sarebbe già state fatte. Per quanto riguarda il resto della giuria, sarebbero riconfermati sia Ambra Angiolini che Dargen D’Amico che Fedez, il quale aveva già annunciato lo scorso autunno di poter contare su di lui per la nuova edizione. Allo stesso modo, sembrerebbe che ci sarà un bis anche per Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice, la quale ha stupito tutti la scorsa stagione nel suo esordio.

X Factor: Morgan torna a casa

Dunque, Morgan torna a casa. La casa che, però, ha anche tanto disprezzato nel corso degli anni. Sono note a tutti le dichiarazioni controverse del cantante verso la trasmissione di cui è stato protagonista per tanti anni, anche se già durante lo scorso anno c’era stato un riavvicinamento quando è stato invitato come ospite durante un live. Ora, dopo ben nove anni, si starebbe preparando a tornare nel ruolo che sembra essergli sempre stato cucito addosso: Morgan è, infatti, il giudice con il maggior numero di vittorie di X Factor nel mondo, ovvero ben cinque all’attivo.

Tramontata anche la possibilità di un ritorno del format sulla Rai. Lo scorso autunno si era parlato molto di un probabile addio di X Factor a Sky, sua dimora fissa dal 2011, in vista di un nuovo approdo nella rete in cui è nato, Rai 2. Tuttavia, pare proprio che anche la nuova edizione del programma verrà trasmessa su Sky Uno. Dopo la vittoria dello scorso dicembre del gruppo dei Santi Francesi, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico accompagnati dal loro nuovo compagno Morgan andranno alla ricerca di nuovi talenti in giro per l’Italia.