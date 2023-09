X Factor ‘saccheggia’ Alessandra Celentano: Il post scatena i fan

Con l’inizio della ventireesima edizione di Amici, i nuovi allievi hanno avuto modo di iniziare a familiarizzare con le regole introdotte da Alessandra Celentano. Nel daytime del 26 settembre e, successivamente, via social, sono stati resi noti i rigidi criteri da rispettare. Sembra che ciò sia stato spunto per X Factor che, nel pubblicizzare la messa in onda della puntata di giovedì 28 settembre, ha realizzato un post molto simile a quello diffuso dai canali social di Amici.

X Factor: il post e quel riferimento ad Alessandra Celentano

Su X, il profilo di X Factor ha ripreso le parole di Alessandra Celentano per annunciare la puntata in onda in prima serata: “La puntualità è alla base delle regole da rispettare. È fatto divieto arrivare in ritardo stasera alle 21.15 su Sky e Now” è quanto scritto nel post pubblicato dal talent show condotto da Francesca Michielin. Il riferimento è ovviamente alla regola dove la Celentano richiedeva puntualità alle lezioni. Anche l’aspetto estetico del post di X Factor è il medesimo di quello di Amici: stesso sfondo e stesso font per le scritte, a cambiare sono solo il logo e la parte finale della “regola”.

Inutile dire che il gesto non è passato inosservato, divenendo ben presto virale e venendo ricondiviso sui social. I fan si sono quindi riversati nei commenti: “Date un aumento al social media manager” è stato uno dei pareri più apprezzati. “Frecciatine ad Amici ne abbiamo?” ha scritto un’utente. “La maestra dovrebbe chiedere i diritti” ha ironizzato un’altra.

Amici 23: le regole della maestra Celentano

Quella della puntualità era stata solo una delle diverse regole che Alessandra Celentano aveva pensato per gli allievi di Amici 23. A spiccare, ad esempio, era il divieto di sbadigliare o di mostrare un atteggiamento disattento e superficiale. Fondamentali anche la pulizia degli spazi scolastici (casetta compresa) e il dare sempre del “lei” a Celentano e staff. Da non trascurare il riposo: gli allievi di Amici 23, infatti, dovranno dormire almeno 7 ore per notte. I ballerini, inoltre, dovranno rispettare anche una serie di regole in più, come il mantenere un peso forma adeguato, il divieto di indossare piercing e gioielli e l’utilizzo di un trucco leggero e naturale, salvo diverse esigenze artistiche.

Il regolamento aveva ricevuto diversi pareri positivi sui social. In generale, i rigidi criteri di Alessandra Celentano erano stati approvati da gran parte dell’utenza, con alcuni che avevano fatto notare come simili regole fossero la norma anche in diverse scuole di danza.