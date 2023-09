Amici, Celentano e le regole militari: no sbadigli e occhio al trucco

la nuova edizione di Amici è partita da pochi giorni e ha già fatto parlare di sé il regolamento dettato da Alessandra Celentano, nonché l’insegnante di danza più longeva del programma condotto da Maria De Filippi. Attraverso i canali social dello show di Canale 5, sono state rese note le regole per gli allievi: ecco quali sono.

Amici 23: le regole di Alessandra Celentano

Appaiono sin da subito molto ferree le regole che gli allievi dovranno rispettare. In primis c’è la puntualità: “È fatto divieto arrivare in ritardo alle lezioni” si legge in una delle foto pubblicate via social. Seconda regola: nessuna disattenzione. Si evince che gli allievi dovranno rimanere concentrati, evitando qualsiasi atteggiamento superficiale o “sbadigli durante le lezioni“. Segue l’importanza dell’ordine e della pulizia per quel che concerne gli spazi della scuola, casetta compresa.

Tra le altre regole da rispettare, spiccano il doversi sempre rivolgere ad Alessandra Celentano o al suo staff dando del “lei”e il non trascurare il riposo: gli allievi, infatti, dovranno dormire almeno sette ore a notte. I ballerini dovranno mantenere un peso forma “consono per un danzatore” ed utilizzare un trucco “leggero e naturale“, salvo specifiche esigenze artistiche. In tutte le lezioni di danza, anche al di fuori di quelle di Alessandra Celentano, è vietato indossare piercing e gioielli, così da salvaguardare l’incolumità propria e degli altri allievi. Il divieto di appoggiarsi alla sbarra, infine, chiude le rigide regole dell’insegnante di danza.

Le reazioni social alle ferree regole

Il regolamento ha scatenato numerose reazioni via social. La maggior parte dell’utenza ha approvato quanto richiesto dalla Celentano agli allievi: “Preside Cele is back” si legge. “La cele che fa un regolamento tutto suo. Iconica” è stato un altro dei pareri a favore. Altri utenti si sono mostrati d’accordo con il regolamento, aggiungendo come si tratti della norma in diverse scuole di danza.

Le regole di Alessandra Celentano erano già state fatte leggere a voce alta da alcuni allievi nel daytime del 26 settembre. Per quanto concerne la puntualità, lo sbadigliare, il tenere pulita la casetta, il dare del lei alla Celentano e al suo staff e il sufficiente riposo, si tratta di regole che valgono per tutti. La regole relative al peso forma, al trucco e al divieto di indossare piercing o gioielli, riguardano invece solo i ballerini.