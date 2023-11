X Factor, ritorno clamoroso di Morgan: la rivelazione di Fiorello

Continua a far discutere il caso “Morgan – X Factor“. Com’è noto, l’ex giudice è stato licenziato da Sky e dalla casa di produzione Fremantle a causa di comportamenti ritenuti inappropriati per la buona riuscita della trasmissione. Il tutto è iniziato da una serie di liti avvenute in diretta tra Morgan, il resto dei giudici e la conduttrice Francesca Michielin. D’altro canto, Fedez ha rivelato che, in realtà, il cantante sarebbe stato cacciato a causa di avvenimenti ancora più gravi accaduti dietro le quinte, ma riprese comunque dalle telecamere. Il musicista ha poi prontamente smentito queste accuse, lanciando pesanti attacchi verso non solo i suoi ex compagni d’avventura ma anche nei confronti del programma stesso.

Morgan a sorpresa nella finale di X Factor: l’indiscrezione

Dunque, stando ai fatti noti, la relazione tra Morgan e Sky sarebbe ai ferri corti. Tuttavia, proprio questa mattina, 27 novembre, Fiorello ha fatto una rivelazione inaspettata. Durante la diretta di “Viva Rai2!”, lo showman ha rivelato che la relazione tra il cantante e X Factor non sarebbe affatto finita qui. A quanto pare, potrebbe esserci presto un ritorno dell’ex giudice nel talent show. “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor”, ha svelato il conduttore lasciando il pubblico di stucco.

“La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente”, ha poi aggiunto Fiorello, senza voler confessare da quale fonte avrebbe preso quest’informazione. Ricordiamo che, dopo aver fatto fuori Morgan, Sky ha deciso di non optare per un sostituto, continuando le puntate di X Factor con solamente tre giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. L’unico gruppo rimanente nella squadra di Morgan, gli Astromare, sono finiti nel team di Ambra e lo show è andato così avanti come se niente fosse successo.

Stando a quanto dice Fiorello, però, pare che la produzione stia cercando di organizzare un grande colpo di scena per la finale di giovedì 14 dicembre. Probabilmente, vedendo la forza mediatica avuta dalla vicenda, si starebbe cercando di far leva sugli ascolti portando Morgan un’ultima volta nella trasmissione. Ad ogni modo, si tratta solo d’indiscrezioni, dato che i diretti interessati non hanno assolutamente commentato o confermato la notizia.