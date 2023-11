Morgan fuori di sé: “Fedez malato grave, è sull’orlo dell’abisso”

Dopo la consegna del tapiro a Fedez e la sua replica, Morgan è tornato all’attacco. L’ex giurato ha infatti espresso parole molto dure nei confronti del rapper che lo avrebbe accusato “di cose gravissime”.

Nella chat che ha con i giornalisti il cantautore non è rimasto in silenzio dopo l’intervista a Striscia la Notizia. “Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare”, ha esordito Morgan furioso.

Poi è passato agli attacchi personali: “Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze…”. L’ex giurato ci è andato molto pesante, anziché fare un passo indietro o optare per il silenzio.

Poi si è rivolto agli altri giudici. Secondo lui “troppo poco preparati”, tanto da non essere compreso. Morgan ha spiegato di aver dovuto anche abbassare il proprio livello per farsi capire.

“Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro”

Le parole di Fedez

Il 22 novembre Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro a Fedez dopo l’accaduto a X Factor. Il rapper ci ha tenuto a precisare alcuni punti.

Morgan è stato licenziato, come reso noto da Sky, per non aver avuto uno spirito consono al programma. La tv satellitare ha sostenuto che abbia mancato di rispetto agli altri giurati e alla produzione.

Morgan aveva anche accusato Fedez di averlo aggredito verbalmente e di aver bestemmiato davanti a sua figlia di 3 anni. Il rapper è molto arrabbiato per queste parole, secondo lui infondate, ed ha dichiarato di essere pronto a portarlo in tribunale.

Inoltre l’influencer ha rivelato che, ad aprile, quando ha scoperto che Morgan sarebbe stato un giudice del programma, non ha preso molto bene la notizia. I due infatti, già in passato, avevano avuto alcuni scontri. Il marito di Chiara Ferragni reputa infatti che il collega “sia poco professionale”.

Dopo l’episodio in cui il cantautore ha inveito con insulti omofobi contro il pubblico ad un suo concerto a Selinunte, ad agosto, Fedez ha spiegato che Sky lo ha riammesso, a patto che donasse una parte del suo compenso ad un’associazione che si batte contro l’omofobia. Poi il resto dell’accaduto si conosce, soprattutto i vari scontri che ci sono stati.

“Morgan non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere“

Il rapper non ha voluto però dare altre spiegazioni. Le sue parole hanno infastidito molto Morgan che si è sentito messo sotto accusa. L’ex Bluvertigo continua da un lato a difendersi a spada tratta, dall’altro ad attaccare il collega.