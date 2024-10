X Factor, richiesta particolare del pubblico a Paola Iezzi: la reazione

X Factor è ufficialmente entrato nel vivo ed è quindi già iniziata la gara all’ultimo colpo di chitarra tra i giudici della presente edizione del celebre talent show: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Un gruppo davvero ben assortito e che, stando a quanto si dice sui social, sta piacendo molto al pubblico da casa, che vorrebbe vederlo confermato anche per le prossime edizioni. Non a caso, gli ascolti della trasmissione prodotta da Fremantle, hanno registrato una bella crescita.

Anche il rapporto tra il pubblico in studio e i giudici sembra essere del tutto differente rispetto agli anni passati: c’è infatti maggiore coinvolgimento e lo si capisce anche dai numerosi siparietti e momenti di generale divertimento che vedono partecipi praticamente a ogni puntata sia i professionisti che gli spettatori seduti alle loro spalle. Una di queste occasioni di ilarità generale è stata resa nota dalle pagine social ufficiali di X Factor poco fa e ha coinvolto direttamente Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara. Ecco che cosa è successo.

Il pubblico “punzecchia” Paola

“Paola facci vedere i piedi“, è la richiesta a dir poco particolare arrivata a Paola Iezzi da parte del pubblico di X Factor presente in studio. Nel corso di un fuorionda che, come anticipato, è stato pubblicato poco fa dalle pagine social ufficiali del noto talent show, si vedono infatti la Iezzi e Manuel Agnelli inizialmente impegnati in una discussione con i tecnici in studio riguardo alcune problematiche riscontrate nel corso della puntata e, con tutta probabilità, relative alla scarsa leggibilità del gobbo.

A quel punto però, dallo sfondo si sente una voce pronunciare quelle esatte parole e incitare quindi, con tutta probabilità, la Iezzi a togliersi le scarpe. La diretta interessata, come si vede bene dal video, sulle prime non ha ben inteso che cosa le stesse dicendo il pubblico, tanto è che, con espressione confusa, si è girata verso il collega più vicino, ovvero Manuel Agnelli, per chiedere conferma: “Non ho capito… Paola Iezzi? … Ho capito una roba sconcia“.

A quel punto, Jake La Furia, prende la parola e ripetendo le esatte parole dello spettatore, afferma: “Paola Iezzi, facci vedere i piedi”. A quel punto, la cantante, rimasta letteralmente senza parole, non ha potuto far altro che scoppiare in una bella risata insieme agli altri colleghi presenti.

Non è certo la prima volta che la Iezzi riceve una richiesta di questo tipo: già nel corso di un’intervista rilasciata all’incirca tre anni fa, la cantante, parlando del suo rapporto con i social, aveva infatti affermato: “I feticisti che mi chiedono foto di piedi? Ce li ho, come tutte credo. Ci sono tanti che amano i piedi delle donne, però devo dire che sono sempre molto carini ed educati“.

Insomma, nonostante siano passati anni, sembra proprio che le cose non siano cambiate e che ci siano ancora molte persone interessate a vedere questa “parte nascosta” del corpo della cantante.

Grande successo per la nuova giuria

Come anticipato, il pubblico (o almeno una gran parte di esso) sta apprezzando molto la nuova giuria dell’edizione di quest’anno del talent show. In effetti, dopo il mezzo flop dell’anno scorso con la presenza di Morgan, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico nella squadra, il programma aveva decisamente bisogno di una bella ventata di novità.

In effetti, i volti di quest’anno sono (al meno in parte) differenti da quelli delle passate edizioni a partire da Giorgia, che ha accolto il testimone di Francesca Michielin come conduttrice, sorprendendo anche, e non poco, i fans della trasmissione che difficilmente si sarebbero aspettati un cambio di questo tipo.

Per quanto riguarda la giuria invece, l’unico vero volto nuovo è quello di Paola Iezzi mentre tutti gli altri vantano nel loro curriculum la partecipazione ad almeno una edizione del programma: primo tra tutti Manuel Agnelli ma anche Achille Lauro e Jake La Furia, che fece parte della giuria di StraFactor nel lontano 2017 insieme a Elio e Drusilla Foer.