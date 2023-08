X Factor, probabile che Morgan verrà cacciato: cosa succederà

Morgan, com’è ormai noto, si è reso protagonista di un duro sfogo contro il pubblico in occasione dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, andato in scena sabato 26 agosto. Gli insulti e le brutte parole rivolte dal cantante agli spettatori hanno ben presto fatto il giro del web tramite video dell’evento e post dedicati. La stragrande maggioranza dell’utenza si è scagliata contro Morgan, evidenziando segnali di forte dissenso per quanto visto e sentito. Tale dissenso, inoltre, si è presto riversato sotto l’ultimo post social di X Factor Italia.

Il pubblico chiede a gran voce la cacciata di Morgan

Il post in questione è proprio una foto di Morgan, giudice nella prossima edizione del talent musicale di Sky. Dopo quanto circolato nelle ultime ore, però, parte dell’utenza ha chiesto a gran voce che il cantante venga cacciato dalla trasmissione. A nulla servirebbero le scuse arrivate recentemente: i termini usati nei confronti del pubblico in occasione dello spettacolo su Battiato sono, per gran parte del pubblico social, motivo più che sufficiente per mettere alla porta il cantante.

Per ribadire la necessità di prendere un provvedimento su quanto accaduto, un utente ha riportato parte delle linee del gruppo Sky, dove si legge come integrità e rispetto siano principi fondanti della compagnia, con ogni dipendente che ha il dovere di diffondere i più alti standard etici. “Se non sono parole scritte a vuoto, allora penso che la decisione di sostituire Morgan debba essere presa” ha concluso l’utente in questione. “Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione” ha scritto un altro sotto il post.

Anche Giovanni Ciacci ha voluto dire la sua tramite post Instagram, accompagnando alla foto di Morgan una lunga descrizione: “Morgan anche meno grazie… Perché con le tue frasi e battute ci hai abbondantemente rotto… Spero che Sky , che è un azienda seria prenda provvedimenti urgenti su la tua presenza ad X Factor, perché tu non puoi rappresentare i giovani, sei, per me, un cattivo esempio da seguire . E ora non venitemi a parlare di genio perché è un secolo che non produce un disco o un successo “.

Morgan può essere cacciato: i motivi

Non è improbabile pensare che, visto quanto successo e sta succedendo, i vertici di Sky possano riunirsi per valutare il da farsi. I motivi per assistere ad un probabile defenestramento di Morgan, d’altronde, ci sono. In primis c’è la questione degli insulti omofobi rivolti al pubblico, in secundis lo screditamento di un altro giudice di X Factor (Fedez). “Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez” ha tuonato il cantante allo spettacolo di sabato scorso. Terzo fattore da non sottovalutare, la protesta del pubblico: “Se Morgan continuerà a rimanere nel programma dovrò disdire l’abbonamento” è stato uno dei tanti commenti di indignazione.

Dopo quanto accaduto, l’utenza ha chiesto a gran voce che si prendano provvedimenti sul comportamento avuto dal cantante. Per Sky appare difficile voltarsi dall’altra parte davanti ad una simile situazione. Il pubblico è stato chiaro: Morgan deve andarsene. I motivi per avanzare una simile pretesa, d’altronde, sono più che validi.

Grattacapi anche in Rai

Il cantante è stato confermato anche in Rai con lo show StraMorgan. Sui social, in tantissimi, oltre a chiedere la cacciata del musicista da X Factor, l’hanno chiesta anche dalla Tv di Stato, ricordando i precedenti di Filippo Facci e Saviano. Pure in questo frangente non è da escludere che la Rai prenda seri provvedimenti.