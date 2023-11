X Factor, Morgan verso il licenziamento: i retroscena scottanti

Da giorni ormai non si fa altro che parlare di Morgan e di quanto successo nell’ultima puntata di X Factor. Le battute infelici nei confronti di Fedez e Francesca Michielin e gli scontri con gli altri due colleghi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, hanno catturato l’attenzione del pubblico e iniziato una forte discussione. Sono tantissime le critiche del pubblico verso il giudice, ma non solo. La polemica ha finito per coinvolgere lo stesso programma, complice di aver permesso uno spettacolo simile solo per amore di ascolti e visibilità. A detta di diversi utenti, infatti, il problema starebbe alla radice: perché continuare a chiamare Morgan quando si è ben consapevoli di cosa potrebbe scatenare? Ebbene, dopo la scena dello scorso giovedì, 16 novembre, sembra che la trasmissione stia correndo ai ripari.

Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle avrebbero confermato a ‘Il Fatto Quotidiano’ che, proprio in queste ore, si starebbero preparando le carte per avviare il licenziamento di Morgan da X Factor. Ad aggravare il tutto sarebbe stata anche un’intervista rilasciata dal cantante a ‘FanPage’ proprio questa mattina, domenica 19 novembre. Nel corso dell’intervista, il musicista parla al passato della sua esperienza ad X Factor e smaschera il talent svelando il ruolo per il quale è stato richiamato al tavolo dei giudici:

Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica.

Morgan senza freni su X Factor e Francesca Michielin

Dopodiché, Morgan ha criticato ulteriormente la trasmissione sia per l’eccessiva presenza di pubblicità che per la poca importanza che si darebbe ai concorrenti e alla parte musicale. Chiaramente, non poteva mancare la stoccata ai suoi colleghi e alla conduttrice, Francesca Michielin. Il leader dei Bluvertigo ha giustificato il suo attacco a Francesca, parlando della necessità di un cambiamento nel rapporto tra presentatore e giuria:

Si è fatto del presentatore una figura totalmente sganciata e freddamente comunicante dei lanci o delle informazioni tecniche, ma il presentatore, in un programma moderno, può essere una persona pensante e libera. Ecco perché mi è capitato di lanciare anche delle palle alla presentatrice, Francesca Michielin, che è una ragazza molto spontanea che però in un contesto del genere fa fatica a esercitare la sua spontaneità. Tutto qui.

Il giudice è andato avanti ispezionando punto per punto tutto quello che secondo lui non andrebbe nel programma, dagli ospiti musicali al modo di comunicare, tanto da credere di essere ormai in grado di assumere una “direzione globale della cosa“.

Fatto sta che, sicuramente la presenza di Morgan ha riportato al centro del dibattito una trasmissione che, negli ultimi anni, sembra aver perso sempre più rilevanza. Tuttavia, pare che la corda sia stata tirata un po’ troppo e il cosiddetto ‘Morgan Show‘ abbia oltrepassato i limiti necessari per poter essere ancora presente nel talent show.

D’altro canto, alcune indiscrezioni parlano anche di una richiesta specifica di qualche collega, che avrebbe imposto alla produzione una scelta. “E a conti fatti, meglio un Morgan in meno che un caos gigante come l’addio della conduttrice o che so io?“, si legge su Il Fatto Quotidiano. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se tali indiscrezioni troveranno conferma e se Morgan sarà ufficialmente cacciato dal tavolo dei giudici di X Factor.