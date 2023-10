X Factor, Morgan furioso: “Ecco i reali rapporti con gli altri giudici”

La novità della diciassettesima edizione di X Factor è la presenza in giuria di Morgan, ritornato dietro il bancone del talent show dopo diversi anni. Durante il primo live, andato in onda il 26 ottobre, l’artista aveva fatto sentire la sua personalità in modo massiccio. Morgan, in particolare, non aveva gradito l’eliminazione dei suoi Animaux Formidables, arrivando a scontrarsi con Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, suoi colleghi in giuria.

Morgan fa chiarezza via social

A distanza di due giorni dal live, Morgan ha fatto chiarezza via social con una storia Instagram in cui si è lasciato andare ad uno sfogo. Il giudice di X Factor ha quindi ribadito la stima nei confronti dei suoi tre colleghi, smentendo alcune presunte insinuazioni sul suo conto:

“Chiariamoci. Almeno tra persone civili e positive e non pazzi misantropi. In modo che non venga preso seriamente il vandalismo umano e culturale della stampa odierna. Io non ho mai delegittimato i miei colleghi giurati di X Factor ma li stimo molto sia professionalmente che umanamente. Ambra Fedez e Dargen sono tre grandi figure di competenza e impegno. Che non si permetta nessuno di far credere che io non li rispetti. I giornali sono tutti andati fuori di testa e giocano alla guerra, incoscienti, incivili“.

Stando a quanto scritto da Morgan via social, sembra probabile che il giudice di X Factor non abbia gradito quanto circolato recentemente sul suo conto. Con queste parole, Morgan ha provveduto a ribadire la stima nei confronti di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, smentendo ogni possibile delegittimazione nei loro confronti.

La polemica contro ‘Bellissima’ di Annalisa

Il caso degli Animaux Formidables aveva portato al primo vero scontro Ambra Angiolini e Morgan. Se da un lato a Fedez e alla Angiolini non erano piaciuti, con il rapper che aveva mosso la critica dell’essere andati fuori tempo, Morgan e Dargen ne avevano difeso l’eccentricità e lo strappo dalla musica da algoritmo. Alla fine, però, al ballottaggio erano andati proprio gli Animaux Formidables e Asia, con quest’ultima che l’aveva spuntata. Morgan, come accennato prima, non aveva gradito.

Il cantante, in particolare, si era reso protagonista anche di una polemica nei confronti dell’esibizione di Matteo Alieno Pierotti, concorrente della squadra di Angiolini. La giudice di X Factor gli aveva assegnato ‘Bellissima‘, canzone di Annalisa, riadattata però in una versione più armonica e meno pop. Morgan non si era limitato a commentare quanto ascoltato, ma si era scagliato contro il brano di Annalisa, definendolo banale. Su X le parole di Morgan avevano scatenato una vera e propria bufera, tanto che anche Davide Simonetta (produttore di Bellissima) aveva replicato al giudice di X Factor.