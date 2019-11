X Factor Mara Maionchi, la furia di Arisa: “Datti una regolata”. Il caso

X Factor Mara Maionchi, la furia di Arisa sul giudice: “Datti una regolata”. Scoppia il caso

Arisa furiosa: la cantante classe 1982, poco fa, attraverso i suoi profili social, si è scagliata contro Mara Maionchi, dopo che quest’ultima, durante X Factor, ha commentato il suo brano ‘La Notte’, dicendo che faccia il paio con le persone depresse. Un’opinione che non è affatto piaciuta a Rosalba (nome all’anagrafe di Arisa), la quale ha tuonato su Instagram, realizzando due Stories in cui ha attaccato il giudice in forza a Sky, invitandola a fare bene attenzione ai testi delle canzoni prima di commentarli.

“Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono”

“Mara Maionchi dice: ‘La Notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti”. Questo l’esordio di Arisa che poi affonda: “Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘La vita continuerà’”. Ma non è finita qui, visto che Rosalba ha pubblicato a stretto giro una seconda Stories, attaccando nuovamente la Maionchi.

Arisa sulla Maionchi: “Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”

“Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali”, le parole scritte da Arisa su Instagram, “Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia”. Infine l’artista ha chiosato: “Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne. Buon lavoro. E grazie, sempre per il disturbo, mio.” Sulla vicenda si attende la replica del giudice di X Factor.