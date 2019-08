Arisa, il particolare cambiamento che spiazza tutti: foto

Arisa e il cambiamento che ha spiazzato tutti. Ecco il suo nuovo colore di capelli

Quando abbiamo conosciuto Arisa, a Sanremo nel lontano 2009, il suo look era così particolare che è rimasto impresso nella memoria di tutti noi. Come dimenticare infatti quel simpatico caschetto nero e quei grandi occhiali che nascondevano quel viso dalla timida espressione! Nel tempo però lo stile dell’estroversa cantante lucana è decisamente cambiato. Arisa ha addirittura confessato di essersi concessa qualche ritocchino perché aveva voglia di migliorare la sua immagine. Ma non solo, ciò che abbiamo visto spesso cambiare è la capigliatura della simpatica artista. I capelli di Arisa infatti sono stati spesso tagliati o allungati mediante l’uso di folte extension. Poi di colpo c’è stato un grande cambiamento perché Rosalba ha tagliato quasi a zero i suoi capelli.

Un nuovo colore per i capelli di Rosalba

Oggi, la cantante su Instagram ha mostrato ai suoi fan il suo ultimo cambiamento. Il colore dei suoi capelli è mutato passando da un biondo platino/paglierino ad un bel rosso mogano. E i suoi tantissimi ammiratori sembrano aver apprezzato visti i complimenti che le hanno rivolto. Sotto la foto che ha postato in tanti le hanno scritto: “Che bella questa testa rossa! Ti sta proprio bene!“. Inoltre, Arisa ha commosso i suoi follower ricordando Lucio Dalla: “È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce. Anzi è un pesce, e come pesce è difficile da bloccare. Perché lo protegge il mare. Com’è profondo il mare. Grazie Lucio!“.

Arisa, ecco perché porta i capelli corti

Se ha deciso di tagliare così drasticamente i suoi capelli, un motivo valido pare esserci. Arisa, che spesso dona consigli beauty alle sue fan, ha rivelato di soffrire di tricotillomania, un disturbo che porta le persone a strapparsi i capelli senza un motivo. A spiegarlo è stata proprio lei su Instagram per rispondere alle molteplici critiche che le sono state mosse quando per la prima volta si è mostrata con i capelli cortissimi.