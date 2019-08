Arisa svela un suo segreto di bellezza: “E ve ne ho detta un’altra!”

Arisa svela un trucco di bellezza alle sue follower, ecco di cosa si tratta

Oltre ad allietare le giornate dei suoi fan con la sua splendida voce, Arisa regala ai suoi seguaci anche tanti preziosi consigli. L’ultimo è arrivato proprio poche ore fa ed ha stupito buona parte di chi l’ha ascoltata. La cantante lucana è approdata a Spelonga dove oggi si esibirà al festival Risorgi Marche, un evento dedicato alla raccolta di fondi per le comunità che sono state colpite dal sisma. Arisa si è detta molto felice ed emozionata di prendere parte a questo meraviglioso evento benefico ed ha raggiunto Spelonga ieri sera. Stamattina si è alzata di buon ora, ha salutato i suoi follower tramite una instagram story ed è letteralmente corsa a prepararsi. Ed è stato proprio dopo essersi truccata che rivelato ai suoi fan un preziosissimo segreto di bellezza. Di cosa si tratta? Se volete scoprirlo anche voi vi basterà continuare a leggere!

Arisa: “Ecco come fissare il make-up in modo naturale”

Tante di noi spesso e volentieri si precipitano nelle profumerie per comprare dei fissanti che permettono al make-up di “rimanere in vita” per qualche ora in più. Arisa, però, sembra aver trovato un’ottima alternativa a ciò e stamani l’ha svelato ai suoi fan. Ad un certo punto, la cantante di Mi sento bene dopo essersi truccata ha annunciato che stava per andare in doccia. Probabilmente sono stati in tanti che, sorpresi, le hanno chiesto come mai stesse andando a farsi la doccia dopo essersi truccata e lei ha risposto così: “Perché vado a farmi la doccia dopo essermi truccata? Perché praticamente quel pochino di vapore dovuto al caldo-freddo della doccia fa si che il trucco si fissi. E ve ne ho detta un’altra! Le perle di Pippa!”. Insomma, avete capito? Possiamo dire addio ai make-up fixer che siamo abituate a comprare, tanto possiamo ottenere lo stesso risultato tramite il vapore della doccia. E brava Rosalba!

Arisa: “Vorrei un bambino ma prima vorrei crescere!”

Consigli di bellezza a parte, Arisa qualche tempo fa rilasciò una bellissima intervista a Vanity Fair dove rivelò che uno dei suoi più grandi desideri è proprio quello di diventare madre. Prima però la cantante vorrebbe crescere ancora un po’: “Mi piacerebbe molto avere un bambino. Ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna. Non so se una cosa escluda l’altra.” Pare che Arisa sia fidanzata da un bel po’ ma purtroppo l’identità del suo lui è ancora avvolta nel mistero. No, non si tratta di un altro Mark Caltagirone ma il fatto è che la bella Rosalba tiene molto al suo privato ecco perché non ha ancora rivelato a nessuno chi sia la sua dolce metà.