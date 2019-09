X Factor, il maestro di piano Gabriele conquista tutti: “L’antifrontman”

Gabriele Troisi, il maestro di piano conquista tutti a X Factor 13: l’esibizione di Rose Viola di Ghemon è da applausi

Un maestro di piano timido e dal ‘profilo basso’: Gabriele Troisi sbarca sul palco di X Factor 13 e sembra talmente spaesato che qualcuno inizialmente si chiede che cosa ci possa azzeccare con lo show di Sky. Ma lo sfasamento dura poco. Giusto quei secondi dedicati alla presentazione. Poi si siede al piano, le dite scivolano sui tasti e la sua voce originale, che si modula sulle note di ‘Rose Viola’ di Ghemon, fa subito breccia. Dopo pochi attimi di esibizione piove subito un applauso scrosciante dal pubblico presente in studio, mentre Twitter ribolle di commenti entusiasti e i volti dei quattro giudici già dicono tutto. I quattro “Sì” sono solo questione di tempo. E infatti, una volta che Gabriele posa il microfono e leva le mani dal piano, viene promosso a pieni voti. I Bootcamp lo aspettano.

X Factor 13, Samuel su Gabriele: “Sei il contrario di un frontman, ma poi ti metti al piano e trasformi tutto in magia”,

Nessun dubbio per i quattro giudici. “Non hai sbagliato niente, grande“, dichiara Sfera Ebbasta, totalmente convinto del talento del maestro di piano. Mara Maionchi preferisce non sbilanciarsi troppo (“Tutto molto piacevole“), ma il sì è scontato. E infatti arriva. Malika Ayane si complimenta per la qualità con cui Troisi sa gestire le pause e i respiri. “Sei il contrario di un frontman, ma poi ti metti al piano e trasformi tutto in magia”, chiosa Samuel. Gabriele ringrazia quasi sottovoce, la timidezza si è rimpossessata di lui. Lo rivedremo ai Bootcamp e risentiremo molto presto la sua voce inconfondibile.

La prossima settimana al via i Bootcamp di X Factor 13

La puntata di giovedì 26 settembre chiude il ciclo delle Audizioni. Dalla prossima settimana si comincia con i Bootcamp. Il talent inizia a entrare nel vivo. Che vinca il migliore.