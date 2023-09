X Factor, la conferenza: Morgan torna sullo sfogo a Selinunte

Martedì 12 settembre si è svolta la conferenza stampa di X Factor. Il talent show si prepara a tornare giovedì 14 settembre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, alle ore 21.15. L’evento è stato, per Morgan, la prima occasione pubblica per spiegarsi e tornare a parlare di quanto accaduto recentemente (lo sfogo contro il pubblico durante il concerto a Selinunte). Ecco le sue parole.

Morgan, lo sfogo di Selinunte: le parole in conferenza

Morgan, durante la conferenza, ha espresso il suo dispiacere, tornando su quanto accaduto al concerto in omaggio a Franco Battiato: “Quel concerto è stato un momento difficile dove si è creata una dinamica complessa. Ha generato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti, possono essere delle armi pesanti. Per questo ho voluto fare un gesto concreto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse. E’ stato un bellissimo concerto, chi non l’ha vissuto, giustamente, si è sentito offeso da una estrapolazione”

In quello sfogo dello scorso 26 agosto, Morgan aveva tirato in mezzo anche Fedez, il quale non aveva mai pubblicamente ribattuto a quanto detto dal cantante. In occasione della conferenza, il rapper milanese ha detto la sua su quanto accaduto: “Io ho avuto il fuoco di Sant’Antonio quando è successo questa cosa, quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute… non credo ci sia bisogna di addentrarci in questa cosa, andiamo oltre e basta“.

Scuse di Morgan accettate: metà cachet alle Case Arcobaleno

Nonostante quanto accaduto, Morgan è stato confermato in giuria per la prossima edizione di X Factor. All’interno della conferenza, ad ogni modo, Sky, attraverso la figura di Antonella D’Errico, ha preso le distanze dalle parole dette da Morgan a Selinunte: “Il fatto che Morgan abbia deciso di destinare metà del suo cachet all’associazione, ha reso molto concrete le sue scuse. Noi, come Sky e Fremantle, abbiamo preso le distanze da quanto accaduto ma abbiamo ritenuto valide le sue scuse e abbiamo deciso di continuare il nostro percorso con lui“.

Morgan, infatti, pochi giorni dopo lo sfogo contro il pubblico, aveva annunciato di voler devolvere metà del suo cachet di X Factor alle Case Arcobaleno, ovvero strutture che si occupano di ragazzi rifiutati dalle proprie famiglie per via dell’orientamento sessuale, ma anche dell’identità di genere o per un percorso di transizione. L’annuncio del cantante era arrivato dopo la pubblicazione del video integrale relativo a quanto accaduto in occasione del concerto in memoria di Franco Battiato.

Morgan: lo sfogo del 26 agosto al concerto per Franco Battiato

Proprio al concerto Battiato – Segnali di vita e arte, Morgan si era scontrato con il pubblico, che non avrebbe rispettato la sua esibizione. Ecco quindi che il cantante, non sopportando più il rumoreggiare, aveva iniziato a rivolgere insulti ai presenti, fino ad arrivare ad utilizzare parole omofobe. Nonostante questo fuori programma caratterizzato dalla rabbia, lo spettacolo era andato avanti e quegli attimi erano presto diventati un ricordo.

Morgan tornò poi sulla questione il mattino dopo, pubblicando delle scuse via social. Nonostante ciò, sul web circolarono numerosi video sul duro sfogo di Morgan e diversi vip commentarono la vicenda (Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci furono tra questi). Nonostante la bufera creatasi attorno al cantante, Sky ha deciso di confermarlo ad X Factor. Le sue scuse sono state accettate e Morgan sarà presente in giuria a partire da giovedì 14 settembre, in prima serata su Sky Uno.