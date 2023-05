Sono ore di grande sgomento queste per Sony Music Italia e per tutto il mondo dello spettacolo legato in qualche modo ad X Factor Italia: è purtroppo morto pochissime ore fa Roberto Rossi, storico A&R Director Columbia Sony Music Italy.

Diplomatosi in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da ormai più di vent’anni. Autore musicale, maestro, discografico e collega amato e stimato da tutti, Rossi aveva alle spalle numerosi e prestigiosi traguardi in ambito musicale, nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo in veste di direttore d’orchestra per tanti artisti che aveva avuto la fortuna di affiancare.

Sony Music Italia, con un comunicato stampa ufficiale, ha parlato di lui nei termini di una persona carica di umanità e di grande passione per la musica, un collega prezioso e davvero molto speciale. La sua scomparsa rappresenta dunque una gravissima perdita per tutta l’industria musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Rossi, che come riporta anche Billboard.it era malato da anni, lascia così la moglie Alessandra e i figli Stefano e Lavinia, ai quali sono andate le condoglianze le presidente di tutta Sony Music Italia, Andrea Rosi.

Per chi fosse interessato, i funerali di Roberto Rossi si svolgeranno domani (venerdì 12 Maggio) alle ore 14.45 presso la Chiesa di San Pio V in via Lattanzio 60 a Milano.

Le reazioni dei vip che hanno lavorato con Roberto Rossi

Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che in questi ultimi 20 anni hanno avuto l’onore di collaborare e lavorare fianco a fianco a lui. Tra gli altri c’è Simona Ventura, che si è sentita in dover di dedicare all’amico un post sui social, scrivendo:

“Quando decisi, nel #2007, di fare la giudice di X Factor Italia su RaiDue sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano. Insieme abbiamo portato Giusy Ferreri e scelto i PEZZI (con la P maiuscola come li chiamavi tu) per lei, Daniele Magro, Francesca Michielin e tanti altri che abbiamo sempre supportato. Sei stato un grande amico, non ti scorderò mai Roberto. Buon viaggio!”

Commovente anche il messaggio che la redazione di X Factor Italia ha voluto dedicare al compianto Roberto Rossi. Qui le parole della produzione del talent di Sky Uno:

“Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua professionalità, per la sua umanità e gentilezza, per la sua fantastica energia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine. Da X Factor le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici.”

Tra gli artisti e i musicisti che hanno voluto rendere un loro personale omaggio a Rossi anche Enrico Ruggieri, il rapper Frankie Hi-NRG e Ron, oltre a Paola e Chiara (in occasione della presentazione del loro disco, Per sempre).

Anche Roberto Rossi.

Qui era alle tastiere, le nostre avventure stavano cominciando.

Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, dirigeva l’orchestra.

Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività.

Che dolore.#RobertoRossi pic.twitter.com/YRmRAuBM6h — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) May 11, 2023

Ciao Roberto

discografico gentile

musicista spiritoso

uomo corretto

essere ammirevole.

Ciao e ritorna

in forma di nuvola

a rinfrescarci ancora.

❤️#RobertoRossi pic.twitter.com/Afj6RRrbbt — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) May 11, 2023