X Factor giuria, svelato il nome del sostituto di Achille Lauro: arriva una ex star di Amici

Sarebbe arrivata la fumata bianca sul sostituto di Achille Lauro nella giuria di X Factor. L’artista romano, lo scorso 10 aprile, aveva confermato l’indiscrezione relativa alla voce che avrebbe lasciato il talent show musicale in onda su Sky. In particolare, il cantante aveva riferito di aver trascorso due anni magnifici con il team di lavoro della trasmissione e di essersi trovato molto bene con la conduttrice Giorgia e con gli altri coach, ossia Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Tuttavia, in vista dei tanti impegni professionali che lo attendono nei prossimi mesi, ha scelto di abbandonare il ruolo. E chi prenderà il suo posto? Si sussurra che a breve, nel giro di poche ore, Irama dovrebbe firmare il contratto ed essere ingaggiato nel cast di X Factor.

X Factor 2026: al posto di Achille Lauro in arrivo Irama: Tananai scartato

Andrea Laffranchi, nel suo podcast “Pezzi di Musica”, ha spiegato che Irama sostituirà Lauro. Il cantante dovrebbe essere ufficializzato a breve, dopo aver siglato il contratto. Il giornalista ha rivelato un altro curioso retroscena. Sky, tra i candidati provinati per il ruolo, avrebbe anche contattato Tananai. Tuttavia sarebbe stato più convincente l’ex allievo di Maria De Filippi. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà quindi Filippo Maria Fanti (nome all’anagrafe di Irama) a subentrare all’autore di “Perdutamente”.

Di recente, è stato riportato che Sky avrebbe tentato in tutti i modi di convincere Lauro a restare. Tuttavia quest’ultimo, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso non senza dispiacere di dedicarsi maggiormente ai suoi progetti professionali e di chiudere l’esperienza nel talent. Sulla carta, Irama è un nome forte che potrebbe non far rimpiangere l’addio di Achille. Non sarà però per lui facile raccogliere l’eredità del collega, che era e resta amatissimo dal pubblico affezionato a X Factor.

Nei due anni da giudice, Lauro ha mostrato competenza, simpatia ed empatia, sia nei confronti dei concorrenti sia in quelli degli altri coach che sono stati tutti confermati per la nuova stagione della trasmissione. Dunque, la nuova giuria dovrebbe essere composta da Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e appunto dalla new entry Irama.