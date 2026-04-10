Achille Lauro fuori da X Factor, è ufficiale: la nota, i motivi e la reazione degli altri giudici

Achille Lauro non farà parte della giuria di X Factor 2026: a ufficializzare la notizia, nell’aria da giorni, è stato il cantante stesso. Attraverso un paio di storie su Instagram ha fatto sapere di aver scelto di abbandonare il programma in onda su Sky, spiegando i motivi che l’hanno spinto a prendere la decisione. Il resto dei giurati, ossia Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, torneranno invece ai loro posti nella stagione in partenza il prossimo settembre, le cui registrazioni inizieranno però tra qualche settimana. Ciò significa che il talent show non ha molto tempo per sostituire l’artista romano. Già iniziati i casting per individuare un degno successore.

X Factor, Achille Lauro lascia la giuria: l’annuncio

L’addio tra la trasmissione e il cantante si è consumato in maniera commuovente, con Lauro che ha sottolineato quanto sia stato bene nella famiglia di X Factor. Ha inoltre rimarcato di provare stima e affetto per gli altri membri della giuria e per la conduttrice Giorgia. E ancora, ha evidenziato di essersi trovato molto bene con tutti gli addetti ai lavori che collaborano con il talent. Nonostante questo, ha optato per seguire altri impegni professionali, vale a dire la sua musica: è questo il motivo che gli ha fatto staccare la spina.

“Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui”, ha esordito il cantautore, passando poi a spiegare che si trova in un momento della sua vita molto impegnato a livello lavorativo. “Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto”, ha dichiarato.

“La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno”, ha riferito Lauro, che ha poi ringraziato tutti i suoi compagni di avventura, le maestranze, gli autori e la collega Giorgia.

La reazione di Francesco Gabbani e Paola Iezzi

A testimonianza dell’ottimo feeling che si era creato tra i giurati, ci sono state le immediate reazioni alla notizia da parte di Paola Iezzi e Francesco Gabbani. “Tu Lauretto mio”, ha scritto la cantante, impreziosendo il commento con un cuore rosso. “Achille, è stato stupendo, ci mancherai”, ha digitato Gabbani, manifestando dispiacere per il forfait del collega.

Sky avrebbe fatto di tutto per fare cambiare idea a Lauro, ma ogni tentativo è risultato vano. L’artista nei prossimi mesi affronterà il tour più importante della sua carriera e non vuole lasciare nulla al caso. Una scelta più che comprensibile. Il pubblico affezionato alle dinamiche del popolare talent canoro già freme di sapere chi rimpiazzerà Achille. Serve un nome forte, capace di non far rimpiangere il “dimissionario”.