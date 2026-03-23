Giuria X Factor 2026, tutti riconfermati tranne uno: chi è e il motivo dell’addio

X Factor sta preparando la nuova stagione, la numero venti, che vedrà la luce a settembre 2026. Le registrazioni, però, cominceranno a giugno, il che significa che la macchina organizzativa del talent show è già in azione. E, per quel che riguarda la giuria, dovrebbe esserci un’importante novità. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, tutti i coach sono stati riconfermati, ad eccezione di uno. Di chi si tratta? A salutare il programma in onda su Sky dovrebbe essere Achille Lauro. Non per incomprensioni o malumori con la produzione o con il resto del team. Semplicemente perché ha molti altri impegni a cui ha deciso di rivolgere le proprie energie.

Giuria X Factor 2026, Achille Lauro lascia: i motivi dell’addio

Lauro sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale e uno dei fattori che l’avrebbero spinto a decidere di lasciare X Factor sarebbe la voglia di dedicarsi anima e corpo ai suoi progetti musicali. In particolare ai concerti che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi. Chi aggiunge che i piani alti di Sky starebbero cercando di convincerlo a rimanere, anche se al momento la “missione” per trattenerlo sembra assai complicata, se non impossibile. Dal canto suo l’artista romano avrebbe espresso profonda gratitudine a tutti gli addetti ai lavori per la positiva esperienza vissuta. Insomma, sarebbe stato un addio a tarallucci e vino, in un clima assolutamente disteso.

Il resto del cast confermato: si cerca un sostituto del cantante romano

Per quanto riguarda il resto del cast fisso, non ci dovrebbero essere altre novità. Giorgia dovrebbe essere riconfermata come conduttrice. La cantante è stata una vera e propria rivelazione. Quando fu piazzata al comando della trasmissione, molti storsero il naso chiedendosi perché fu scelta non avendo mai avuto esperienze di presentazione. Dopo le prime puntate fu invece chiaro a tutti che la decisione di arruolarla fu più che azzeccata: la cantante dimostrò subito doti insospettabili, sapendo muoversi nei tempi televisivi e sapendo trasmettere simpatia e autenticità.

Nella giuria, sempre a detta di Chi, sono stati riconfermati Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi. Sarebbero già iniziati i primi provini per scegliere il sostituto di Achille Lauro, sempre a patto che il cantante romano non sia convinto in extremis a restare. Come si diceva, una “mission” che per ora pare “impossibile”.