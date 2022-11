X Factor, fuorionda Fedez e Rkomi: bisticcio, Ferragni posta il video

Fra i giudici di X Factor Italia, si sa, può succedere di tutto: un giorno possono prendersi per i capelli, l’altro amarsi alla follia. Sembra per esempio che ieri sera, nel corso della terza puntata dei live show del talent di Sky Uno, ci sia stato uno scontro fra Fedez e Rkomi.

Scontro si fa per dire, nel senso che i due hanno chiaramente battibeccato senza però esagerare. Si è trattato, a quanto pare, di una scaramuccia di poco conto, che potrebbe essersi risolta nel giro di uno stacco pubblicitario. Non è dato sapere per quale motivo i due stessero discutendo, ma è probabile che ovviamente si trattasse di una visione diversa rispetto ad una scelta fatta nel corso del talent in onda.

Le immagini apparse online parlano abbastanza chiaro: la clip mostra Rkomi parlare in maniera animata con il collega, da seduto; quando il dialogo si fa acceso Rkomi decide di alzarsi, indispettito, lasciando il collega da solo al tavolo. La scena è stata ripresa da una videoreporter d’eccezione come Chiara Ferragni!

La celebre imprenditrice digitale era presente in studio e ha filmato la scena. La clip è stata caricata online da Chiara Ferragni con l’aggiunta di un simpatico dettaglio: visto che i due hanno iniziato anche a gesticolare parecchio, la moglie di Fedez ha messo in sottofondo una musichetta simbolo dello stereotipo dell’italiano medio. La clip della Ferragni è stata poi ripresa anche dai social della trasmissione, che hanno voluto fare facile ironia sul rapporto fra i due giudici.

X Factor 2022: la prima doppia eliminazione

Al di là dello scontro Fedez e Rkomi, la puntata di ieri di X Factor è stata caratterizzata anche dalla prima doppia eliminazione di questa stagione del talent show.

Nello scontro finale, cavallo di battaglia per tutti: Joėlle è stata la più votata, Dadà invece ha dovuto lasciare subito il palco. Tra Tropea e Matteo Orsi doveva decidere il tavolo, con un malus di un voto per quest’ultimo (in quanto meno votato tra i due): tutti tranne il proprio giudice hanno scelto di eliminare il 25enne cantautore romano.