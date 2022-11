Chiara Ferragni lancia il suo pandoro: il prezzo e il dettaglio chic

Non bastavano le collaborazioni con i più grandi brand fashion internazionali. Non bastavano gli inviti alle sfilate di moda, agli eventi, le canzoni (ve la ricordate Non mi basta più con Baby K?) e il suo fortunatissimo shop, con prodotti che spaziano dal mondo della cartoleria a quello degli accessori. Chiara Ferragni ha infatti deciso di lanciare anche il suo primo pandoro. Possibile? Assolutamente sì, si tratta di un progetto che la celebre imprenditrice digitale ha deciso di lanciare in collaborazione con la nota azienda dolciaria Balocco.

Curiosamente, sui profili di Chiara Ferragni per il momento tutto tace a riguardo. L’influencer non ha ancora parlato nella maniera più assoluta del suo pandoro, impegnata com’era a mostrare gli outfit che i suoi familiari hanno sfoggiato nei giorni scorsi per Halloween. La notizia del pandoro di Chiara Ferragni è dunque uno spoiler vero e proprio proveniente dal fantasmagorico universo di TikTok, dove basta un nonnulla per diventare virali.

A svelare la notizia del lancio del pandoro di Chiara Ferragni è una giovane utente, @giady, che sul suo profilo ha postato un video (cliccate qui per vederlo) del dolciume, ricevendo in breve tempo migliaia di like e più di 100 commenti. Nel suo video, la ragazza rivela in anteprima i dettagli del pandoro, che come tutti i prodotti di Chiara Ferragni è caratterizzato da un dettaglio molto chic, in particolare, che di fatto è il marchio di fabbrica dell’impero Ferragni.

All’interno della scatola del pandoro è infatti presente oltre a dello speciale zucchero a velo rosa anche un particolare cartoncino con uno stencil. Dopo averlo posizionato al di sopra del pandoro sarà tramite esso possibile disegnare il celebre occhio simbolo del brand Chiara Ferragni. Un tocco di stile che, poco ma sicuro, rende unico il prodotto rispetto alla concorrenza.

Spulciando tra i commenti, è possibile scoprire qualcosa in più sul prodotto, che dovrebbe essere disponibile anche presso i punti vendita Tigros ad un prezzo fra i 9 e i 10 euro. Si tratta di un progetto a scopo benefico: il ricavato della vendita del prodotto verrà devoluto all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario che dovrebbe servire per aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Il pandoro di Chiara Ferragni dovrebbe essere a breve disponibile sul sito di Balocco. L’azienda ha una pagina (Balocco Pink Chrismtas) dedicata al prodotto, ma (per il momento) il sito restituisce un messaggio di errore.